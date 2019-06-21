Надлишок жиру на животі провокує розвиток невиліковної хвороби

Люди, що мають надлишок жиру на животі, ризикують захворіти на псоріаз. Зв'язок між відкладеннями жиру в області живота і розвитком хвороби встановили дослідники з Кореї.

Вони проаналізували дані близько 400 тисяч осіб, у яких був діагностований псоріаз, пише MedicalXpress.

Читайте також: Чи небезпечний псоріаз: симптоми та лікування

Дослідники заявили, що особливо сильним був взаємозв'язок між абдомінальним ожирінням і псоріазом у чоловіків.

Псоріаз – що це? Це захворювання, яке вражає шкіру, роблячи її грубою і червоною. Часто на місці почервоніння з'являються білі лусочки. Повністю псоріаз не можна вилікувати.

Зокрема, вони встановили, що небезпечними з точки зору можливого розвитку псоріазу є обсяги талії у жінок близько 86 сантиметрів, у чоловіків – від 100 сантиметрів.

Щоб не допускати зростання жирової тканини на животі і талії, фахівці рекомендують максимально скоротити в раціоні кількість насичених жирів і обробленої їжі. Вони радять активно споживати продукти, багаті на клітковину, – овочі, фрукти, бобові.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.