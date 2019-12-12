Надмірне вживання вітаміну D не продовжує тривалість життя

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Користь та шкода вітаміну D / Unsplash

Високі дози вітаміну D не можуть покращити результати здоров'я важкохворих пацієнтів, як раніше вважали деякі фахівці.

Понад 200 дослідників у 44 академічних медичних центрах зробили свій внесок в розвиток дослідження, повідомляє Medical Xpress.

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Дослідники намагались встановити, чи може добавка вітаміну D зменшити випадки захворюваності та смертності у важкохворих пацієнтів. Адже дефіцит вітаміну D є загальним фактором ризику найгірших результатів у важкохворих пацієнтів.

Ми хотіли виявити, чи може вітамін D покращити результати пацієнтів з критичними захворюваннями. Попередні дослідження припускали, що він може знизити смертність, тому ми хотіли остаточно перевірити це,
 – сказав автор дослідження Адід Гінде.

Вітамін D не продовжує життя
Вітамін D не продовжує тривалість життя важкохворих пацієнтів

Під час дослідження Мережа NHLBI PETAL провела контрольний огляд пацієнтів з відділення інтенсивної терапії, у яких були такі критичні стани: пневмонія, сепсис, шок, дихальна недостатність та інші.

З квітня 2017 року по липень 2018 року 2624 пацієнти з 44 лікарень погодились брати участь у дослідженні. Близько половини з них отримували вітамін D, а інші – плацебо. Група, що приймала вітамін D, швидко заповнила дефіцит вітаміну D у крові.

За учасниками слідкували впродовж 90 днів, й дослідники не виявили різниці в рівнях смертності між двома групами.

Хоч ми сподівалися, що вітамін D може виявитися корисним для важкохворих пацієнтів, наше велике дослідження цього не виявило,
– сказав Гінде.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження Новини Здоров'я Міфи про здоров'я Ліки
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