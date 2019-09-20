Налбуфін: що це за ліки, які вживав "мінер" столичного мосту Метро

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Налбуфін і мінування мосту Метро
Налбуфін і мінування мосту Метро / ua.today

"Мінер" столичного мосту Метро Олексій Белько зізнався, що вживав Налбуфін. Це наркотичне знеболюване, яке продається за рецептом. Налбуфін швидко викликає залежність, яка потребує лікування.

Які хвороби лікують Налбуфіном? 

Ним лікують важкий та різкий біль. Також застосовують як підтримувальну терапію в період підготовки до операції та в період реабілітації. Курс лікування триває до трьох днів, інакше викликає сильну залежність. 

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Як діє Налбуфін?

Налбуфін відноситься до опіоїдних знеболювальних препаратів. Молекула за будовою схожа з молекулою морфіну. Тому і дія є схожою, але не викликає такої вираженої ейфорії. Має заспокійливу дію, знижує вираженість умовних рефлексів та роздратовує блювотний центр.

Налбуфін викликає залежність
Налбуфін викликає залежність /фото: tabletki.ua

 
Налбуфін – побічна дія
сонливість, пригнічення дихання;
головний біль;
сухість в роті;
зниження частоти серцевих скорочень;
диспепсія;
спастичний біль черевної порожнини;
алергічні реакції в області введення ін'єкції.

Препарат діє протягом шести годин. Якщо після довгого застосування раптово припинити вживання, це може викликати абстинентний синдром (симптоми відмови від вживання).

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Налбуфін належить до групи дорогих медикаментів, і не кожному залежному препарат може бути по кишені.

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Теги: Здоров'я Лікування Ліки Наркотики Мінування мосту в Києві Новини Здоров'я
Джерело: Здоров'я 24
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