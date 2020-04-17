24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

НАН прогнозує пік коронавірусу в Україні на початок травня

- Читать новость на русском
Пік коронаввірусу в Україні може бути на початку травня / Unsplash

Науковці з Національної академії наук України провели попередній аналіз, який показав, що до кінця весни пік коронавірусу в Україні може настати з 2 по 5 травня.

Натомість максимальну летальність від COVID-19 у НАН очікують на 3–8 травня. Дослідники вважають, що у цих числах може бути до 20 смертей на день. 

До теми Українські дослідники зробили прогноз, скільки громадян захворіють на COVID-19 до літа

Натомість у НАН уточнили, що, ймовірніше за все, після цього періоду захворюваність буде знижуватися, починаючи від 400 випадків на день.

Аби спрогнозувати пік коронавірусу, опираючись на аналіз відкритих даних та поради фахівців вчені розробили власну математичну модель.

Математична модель належить до класу детермінованих SEIR-моделей. Вона дозволяє враховувати наявність безсимптомних хворих, а також має три рівні складності перебігу хвороби та дозволяє обчислювати кількість пацієнтів, які перебувають на госпіталізації.

Оскільки статистичні дані не можна розглядати як абсолютно достовірні, то і результати моделювання можуть бути лише наближеними до реальної картини і то за умов постійності дії визначених параметрів при прогнозуванні. Прогноз повинен періодично переглядатися у часі з урахуванням нових факторів впливу. Доцільним є посилення виявлення безсимптомних форм та хворих з легким перебігом COVID-19 шляхом розширення тестування ПЛР, ІФА,
– йдеться у дослідженні. 


Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Наука в Україні дослідження Прогнози 2020 Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 07:10 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
16 квітня 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
16 квітня 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська
15 квітня 19:41 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
Анастасія Лукашевська
15 квітня 17:10 Гомосексуальна, бісексуальна чи гетеросексуальна: тест на сексуальну орієнтацію
Олександр Бевза

Новини
Більше новин