НАН прогнозує пік коронавірусу в Україні на початок травня

Науковці з Національної академії наук України провели попередній аналіз, який показав, що до кінця весни пік коронавірусу в Україні може настати з 2 по 5 травня.

Натомість максимальну летальність від COVID-19 у НАН очікують на 3–8 травня. Дослідники вважають, що у цих числах може бути до 20 смертей на день.

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Натомість у НАН уточнили, що, ймовірніше за все, після цього періоду захворюваність буде знижуватися, починаючи від 400 випадків на день.

Аби спрогнозувати пік коронавірусу, опираючись на аналіз відкритих даних та поради фахівців вчені розробили власну математичну модель.

Математична модель належить до класу детермінованих SEIR-моделей. Вона дозволяє враховувати наявність безсимптомних хворих, а також має три рівні складності перебігу хвороби та дозволяє обчислювати кількість пацієнтів, які перебувають на госпіталізації.

Оскільки статистичні дані не можна розглядати як абсолютно достовірні, то і результати моделювання можуть бути лише наближеними до реальної картини і то за умов постійності дії визначених параметрів при прогнозуванні. Прогноз повинен періодично переглядатися у часі з урахуванням нових факторів впливу. Доцільним є посилення виявлення безсимптомних форм та хворих з легким перебігом COVID-19 шляхом розширення тестування ПЛР, ІФА,

– йдеться у дослідженні.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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