Народжувати у джакузі та під музику: на Сумщині відкрили сучасне пологове відділення

Завдяки об'єднанню та децентралізації на Сумщині оновили пологове відділення до європейського рівня. Тепер до міста Тростянець їдуть народжувати не лише місцеві жінки, а й мешканки сусідніх областей. Адже тут це можна зробити у джакузі, під музику і зовсім безкоштовно.

Востаннє ремонт у старій районній лікарні робили більше 40 років тому. Зміни почались після утворення об'єднаної територіальної громади.

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► Ремонт у пологовому

Одразу місцеві жителі взяли за правило – щороку ремонтувати щонайменше одне відділення. 2018 року оновили терапію, а у 2019 році – пологове та гінекологічне відділення.

В нас є індивідуальний сімейний пологовий зал, індивідуальні післяпологові сімейні палати, де жінка може бути зі своїми членами сім'ї чи з групою підтримки – кого вона забажає,

– розповіла завідувачка пологового відділення Тростянецької лікарні Тетяна Сидоренко.

Пологове відділення після ремонту

Пацієнткам, які тут не вперше, є з чим порівнювати. Вони зізнаються, що у старому відділенні взимку доводилось лежати у палатах у верхньому одязі. Тепер відділення зроблене за прикладом приватних лікарень у Польщі. Тут є навіть джакузі.

"Джакузі для того, щоб зняти стрес перед пологами. Бульбашки і тиск води на все тіло – це як масаж. Він допомагає зняти стрес і жінка входить у пологи більш-менш спокійнішою", – пояснила Тетяна Сидоренко.



Кімната з джакузі у пологовому відділенні

► Скільки грошей пішло

На ремонт пологового пішло 6 мільйонів гривень. Більша частина – це кошти із бюджету громади. Також пожертви до благодійного фонду, донорами якого стали всі жителі Тростянця.

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► Зміна кількості народжуваності в пологовому Тростянця

За місяць в оновленому відділенні вже народилося приблизно 40 дітей. Тоді як у старому відділенні народжувалось менше сотні малюків за рік.

"Зараз мова йде про 200 – 250 пологів на рік, які повинні бути у відділенні, тоді Нацслужба здоров'я дозволить підписати угоду з нею. І буде оплачувати ці пологи держава", – зазначив голова Тростянецької громади Юрій Бова.

► Плани на наступні роки

За чотири роки Тростянецьку лікарню планують перетворити у сучасний медзаклад. Наступного, 2020 року, оновлюватиму неврологічне відділення.

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