Наша мета – робити не менше 10 тисяч ПЛР-тестувань на добу, – Зеленський
Від початку року до Центру громадського здоров'я надійшло 25 489 повідомлень про підозру на коронавірус, 647 з яких за останню добу. Натомість президент Володимир Зеленський заявив, що на меті – проведення 10 тисяч ПЛР-тестувань на день.
Під час звернення Володимир Зеленський розповів про ПЛР-тестування в Україні.
До теми Зеленський звернувся до українців: головні тези
За словами Зеленського, МОЗ вже отримало близько 500 тисяч ПЛР тестів українського виробництва, а 27 квітня буде відвантажено ще майже 200 тисяч. Президент запевнив, що за якістю та точністю ці тести відповідають світовим стандартам.
Своєчасно виявити вірус є дуже важливим для боротьби з COVID-19. Саме тому ми посилюємо потужність наших лабораторій. Наша мета – робити не менше 10 тисяч ПЛР-тестувань на лобу,
– заявив Зеленський.
Дивіться відеозвернення Зеленського до українців:
Важливо! Станом на 27 квітня в Україні зафіксували вже 9 009 випадків коронавірусу. На жаль, 220 людей померли, але натомість 864 пацієнти одужали.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.