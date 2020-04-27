Наша мета – робити не менше 10 тисяч ПЛР-тестувань на добу, – Зеленський

Від початку року до Центру громадського здоров'я надійшло 25 489 повідомлень про підозру на коронавірус, 647 з яких за останню добу. Натомість президент Володимир Зеленський заявив, що на меті – проведення 10 тисяч ПЛР-тестувань на день.

Під час звернення Володимир Зеленський розповів про ПЛР-тестування в Україні.

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За словами Зеленського, МОЗ вже отримало близько 500 тисяч ПЛР тестів українського виробництва, а 27 квітня буде відвантажено ще майже 200 тисяч. Президент запевнив, що за якістю та точністю ці тести відповідають світовим стандартам.

Своєчасно виявити вірус є дуже важливим для боротьби з COVID-19. Саме тому ми посилюємо потужність наших лабораторій. Наша мета – робити не менше 10 тисяч ПЛР-тестувань на лобу,

– заявив Зеленський.

Дивіться відеозвернення Зеленського до українців:

Важливо! Станом на 27 квітня в Україні зафіксували вже 9 009 випадків коронавірусу. На жаль, 220 людей померли, але натомість 864 пацієнти одужали.

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