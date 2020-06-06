В Україні після послаблення карантину відбулося зростання кількості виявлених нових випадків. Міністр охорони здоров'я вбачає в цьому легковажність українців, які послаблення карантину сприйняли за його повне скасування.

Таку думку Максим Степанов висловив на своїй сторінці в фейсбук.

До слова Які області не готові послабити карантин: список

Тренд підвищення рівня захворюваності останніх кількох днів має просте пояснення – наше суспільство досить легковажно поставилося до рекомендацій МОЗ, а пом'якшення карантинних заходів сприйняло, як повне їх скасування,

– переконаний Степанов.

Відтак він нагадав, що карантин досі діє, "адже загроза COVID-19 така ж велика, як і раніше".

Важливо! Станом на 6 червня в Україні підтверджено 26 514 хворих на COVID-19. З них 550 – за останню добу. Загалом протягом трьох діб в Україні фіксують понад 550 нових випадків: 588 випадків – 4 червня, 553 випадки – 5 червня та 550 випадків – 6 червня. Станом на 5 червня показник захворюваності склав 62 на 100 тисяч населення. Для порівняння, станом на 3 червня показник захворюваності на COVID-19 склав 59,3 на 100 тисяч населення.

Міністр також назвав поведінку українців тривожною. Адже в інших країнах теж є зростання виявлених випадків зараження коронавірусом.

"Я розумію, як всі втомилися від карантину; хочеться якомога швидше повернутися до повноцінного життя, але у нас немає вибору. Війну з вірусом поки не виграно. Та лише своєю поведінкою і дотриманням правил безпеки ми можемо мінімізувати активність його розповсюдження", – заявив Степанов.