Наскільки ефективна самоізоляція для захисту від коронавірусу: нові дані

Згідно з підрахунками вчених з індійської ради медичних досліджень (ICMR), домашній карантин є дуже ефективним заходом для захисту від зараження коронавірусу. Завдяки йому ризик зараження Covid-2019 знижується на 62%.

Наукові фахівці з ICMR провели підрахунки, згідно з якими домашній карантин людей з симптомами коронавірусу може знизити загальну очікувану кількість випадків зараження на 62%, а максимальне число випадків – на 89%.

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Як проводилися підрахунки?

Для своїх розрахунків дослідники використовували просту математичну модель передачі інфекційних захворювань.

Мета їхньої роботи полягала в тому, щоб з'ясувати, чи можливо запобігти або відтермінувати локальні спалахи Covid-2019 за допомогою обмежень на закордонні поїздки, а якщо вірус вже почав передаватися всередині країни, то наскільки ефективним для його стримування може стати введення домашнього карантину для людей з симптомами.

Результати дослідження

Ми виявили, що суворе дотримання заходів соціального дистанціювання, зокрема, домашнього карантину, сильно скорочує швидкість передачі вірусу і загальну статистику зараження,

– поділилися дослідники.

Також їх підрахунки говорять про те, що скринінг людей, які в'їжджають в країну, в якій ще не спостерігається спалаху коронавируса, може затримати його поява в ній на термін до трьох тижнів.



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

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