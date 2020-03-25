Наскільки ефективна самоізоляція для захисту від коронавірусу: нові дані
Згідно з підрахунками вчених з індійської ради медичних досліджень (ICMR), домашній карантин є дуже ефективним заходом для захисту від зараження коронавірусу. Завдяки йому ризик зараження Covid-2019 знижується на 62%.
Наукові фахівці з ICMR провели підрахунки, згідно з якими домашній карантин людей з симптомами коронавірусу може знизити загальну очікувану кількість випадків зараження на 62%, а максимальне число випадків – на 89%.
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Як проводилися підрахунки?
Для своїх розрахунків дослідники використовували просту математичну модель передачі інфекційних захворювань.
Мета їхньої роботи полягала в тому, щоб з'ясувати, чи можливо запобігти або відтермінувати локальні спалахи Covid-2019 за допомогою обмежень на закордонні поїздки, а якщо вірус вже почав передаватися всередині країни, то наскільки ефективним для його стримування може стати введення домашнього карантину для людей з симптомами.
Результати дослідження
Ми виявили, що суворе дотримання заходів соціального дистанціювання, зокрема, домашнього карантину, сильно скорочує швидкість передачі вірусу і загальну статистику зараження,
– поділилися дослідники.
Також їх підрахунки говорять про те, що скринінг людей, які в'їжджають в країну, в якій ще не спостерігається спалаху коронавируса, може затримати його поява в ній на термін до трьох тижнів.
Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу
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