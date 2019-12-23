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Наскільки генетика визначає наші хвороби: вчені

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Генетика немає значного впливу на ризики захворюваності / pixabay.com

Думка про те, що значна частина захворювань визначається нашим ДНК досить дуже поширена. Втім Канадські вчені провели дослідження та заявили про протилежні результати.

Згідно з дослідженням дослідників з Альбертського університету, велика частина захворювань мало залежить від ДНК. Куди більший вплив має спосіб життя.

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Суть дослідження

Метааналіз даних за два минулі десятиліття, в яких вивчався взаємозв’язок між генетичними мутаціями та важкими захворюваннями свідчать про те, що між генетикою і більшістю захворювань простежується "нестійкий причинно-наслідковий зв’язок".

Отримані дані вказують на те, що ДНК — це не ваша доля, вона не може значною мірою визначати ризики захворювань, – зазначає автор дослідження Девід Вішарт.


На ризики того чи іншого захворювання більшою мірою впливає стиль життя/Фото: Pixabay

Які хвороби все ж визначаються генетично

За словами вчених, багато типів раку, цукровий діабет, хвороба Альцгеймера та інші важкі захворювання визначаються генетикою в кращому випадку на 5–10%.

До винятків автори віднесли хворобу Крона, целіакію та дегенерацію жовтої плями сітківки. Ці захворювання визначаються генетикою в середньому на 40–50%.

Щодо інших захворювань куди більшою мірою впливають метаболізм, спосіб життя, харчування, фактори навколишнього середовища, вплив хімікатів, бактерій і вірусів.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я дослідження Лікування ДНК
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