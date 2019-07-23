Наскільки небезпечні сміттєспалювальні заводи для здоров'я немовлят

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Сміттєспалювальний завод у Відні (Австрія)
Сміттєспалювальний завод у Відні (Австрія) / ecotown.com.ua

Відповідь може здивувати, але викиди сміттєспалювальних заводів не завдають серйозної шкоди дитячому здоров'ю, не впливають на дитячу смертністю та не пов'язані із проблемами при пологах.

Дослідники з Імперського коледжу в Лондоні проаналізували дані про викиди сміттєспалювальних заводів на 22 дільницях по всій Великобританії за 2003 – 2010 роки. А саме – щодо концентрації дрібних частинок, які викидали труби, пише Imperial College London.

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Потім команда створила 3D-модель, як частинки поширюються у повітрі в радіусі 10 кілометрів навколо заводів. Виявилось, зараження повітря цими частинками дуже незначне – на рівні 1%. 

Цікавий факт. Сучасні сміттєспалювальні заводи відфільтровують 99% шкідливих речовин, аби вони не забруднювали навколишнє середовище. Але дрібні (10 мікрон і менше) частинки системи очищення не можуть захопити. 

Отримані дані науковці порівняли зі статистикою проблем при пологах і вроджених аномалій. Були проаналізовані понад мільйон випадків  в Англії, Шотландії та Уельсі. Результат: зв'язку між концентрацією часток і такими проблемами, як мала вага немовляти, передчасні пологи, дитяча смертність або мертвонародження, немає. Зв'язку між викидами та вродженими дефектам, як то вада серця, теж не виявили. 

Разом з тим, дослідники не стверджують, що проживання неподалік сміттєспалювального заводу не збільшить ризик розвитку інших захворювань. 

Додамо, що у Великобританії суворі вимоги до сортування сміття, технологій спалювання і технічного контролю за роботою заводів. І екологічна ситуація там може відрізнятись від інших країн. 

Наразі в Україні немає жодного сміттєпереробного заводу. Шанс стати першим сучасним комплексом в Україні із глибокої переробки сміття має Львів. Після сміттєвої блокади міста у 2016-2017 роках тамтешня влада прийняла рішення про необхідність зведення такого комплексу.

Проект – будівництво заводу та рекультивація старого полігону – повністю втілять впродовж 2019-2021 років. Він вже пройшов усі експертизи та етапи підготовки. Безпеку комплексу гарантують європейські стандарти, адже і фінансуватиме, і контролюватиме будівництво комплексу Європейський Союз. 35 мільйонів євро на це виділили Європейський банк реконструкції та розвитку та європейські екологічні фонди.

У червні 2019-ого також стало відомо, що у Києві розробляють проект будівництва сміттєпереробного заводу, який мав би переробляти 700 тисяч тонн відходів на рік і включати етап сортування. Термінів реалізації плану у міській владі не називають.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Діти Екологія
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