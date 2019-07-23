Наскільки небезпечні сміттєспалювальні заводи для здоров'я немовлят
Відповідь може здивувати, але викиди сміттєспалювальних заводів не завдають серйозної шкоди дитячому здоров'ю, не впливають на дитячу смертністю та не пов'язані із проблемами при пологах.
Дослідники з Імперського коледжу в Лондоні проаналізували дані про викиди сміттєспалювальних заводів на 22 дільницях по всій Великобританії за 2003 – 2010 роки. А саме – щодо концентрації дрібних частинок, які викидали труби, пише Imperial College London.
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Потім команда створила 3D-модель, як частинки поширюються у повітрі в радіусі 10 кілометрів навколо заводів. Виявилось, зараження повітря цими частинками дуже незначне – на рівні 1%.
Цікавий факт. Сучасні сміттєспалювальні заводи відфільтровують 99% шкідливих речовин, аби вони не забруднювали навколишнє середовище. Але дрібні (10 мікрон і менше) частинки системи очищення не можуть захопити.
Отримані дані науковці порівняли зі статистикою проблем при пологах і вроджених аномалій. Були проаналізовані понад мільйон випадків в Англії, Шотландії та Уельсі. Результат: зв'язку між концентрацією часток і такими проблемами, як мала вага немовляти, передчасні пологи, дитяча смертність або мертвонародження, немає. Зв'язку між викидами та вродженими дефектам, як то вада серця, теж не виявили.
Разом з тим, дослідники не стверджують, що проживання неподалік сміттєспалювального заводу не збільшить ризик розвитку інших захворювань.
Додамо, що у Великобританії суворі вимоги до сортування сміття, технологій спалювання і технічного контролю за роботою заводів. І екологічна ситуація там може відрізнятись від інших країн.
Наразі в Україні немає жодного сміттєпереробного заводу. Шанс стати першим сучасним комплексом в Україні із глибокої переробки сміття має Львів. Після сміттєвої блокади міста у 2016-2017 роках тамтешня влада прийняла рішення про необхідність зведення такого комплексу.
Проект – будівництво заводу та рекультивація старого полігону – повністю втілять впродовж 2019-2021 років. Він вже пройшов усі експертизи та етапи підготовки. Безпеку комплексу гарантують європейські стандарти, адже і фінансуватиме, і контролюватиме будівництво комплексу Європейський Союз. 35 мільйонів євро на це виділили Європейський банк реконструкції та розвитку та європейські екологічні фонди.
У червні 2019-ого також стало відомо, що у Києві розробляють проект будівництва сміттєпереробного заводу, який мав би переробляти 700 тисяч тонн відходів на рік і включати етап сортування. Термінів реалізації плану у міській владі не називають.
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