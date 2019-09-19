Наскільки шкідливо користуватись тушшю кожного дня
Макіяж залишається обов’язковим ритуалом для багатьох жінок. Якщо тіні, бронзер, хайлайтер використовують частіше для особливих подій, туш є найпопулярнішим атрибутом щоденного мейкапу. Але чи безпечно наносити її кожного дня? Чи не псує це вії та чи не шкодить очам?
Дерматологи зазначають, що туш може пошкодити око і призвести до роздратування очей. Сальні залози, які розташовані навколо очей, утримують вологу всередині нього і не дають йому пересихати.
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Якщо довго носити туш, сальні залози можуть перестати працювати належним чином і провокувати сухість очей. Окрім повіка та самого ока, туш може шкодити безпосередньо віям.
"Будь-яка хімічна речовина на обличчі може викликати роздратування і послаблювати волосся, однак, не так сильно, аби це стало помітним", – зазначають дерматологи.
А ось нанесення та зняття туші може значно потоншувати вії.
Дерматологи говорять про те, що важливо змивати туш відразу по приходу додому, аби мінімізувати тиск на вії.
Це запобігає роздратуванню і запаленню, але змивати туш треба правильно.
Багато дівчат вмивають все обличчя відразу. В той час, як безпечніше для вій – спершу змити косметику з очей за допомогою масла чи молочка і ватного диска, а вже тоді вмити обличчя водою.
Чи є різниця, яким типом туші користуватися?
Звісно! Особливо, дерматологи радять звертати увагу на склад туші, аби компоненти були якісними чи натуральними.
Також дерматологи припускають, що туші з рідкою текстурою безпечніша для очей.
"Під час процедур я помічала, що залишки туші часто потрапляють під повіки і викликають запалення. За моїми спостереженнями, с рідкою формулою це трапляється рідше. Можливо, тому що вона більш волокниста", – зазначає дерматологиня Мона Гохара.
Змінювати туш варто кожні два місяці: стара туш може викликати інфекцію.
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