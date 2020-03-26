Наскільки точно діагностують експрес-тести та чи потрібно їх мати в кожній оселі
Експрес-тести реагують на антитіла, які з'являються після п'ятого дня захворювання. Тому правильне дослідження до появи симптомів, людина зможе пройти лише в лабораторії.
Про це в ефірі програми "Право на владу" розповів академік НАНУ, директор Інституту біохімії імені О.В.Палладіна Сергій Комісаренко.
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За його словами експрес-тести і лабораторні тести є однаково важливими.
Однак, за його словами, експрес-тести також мають перевагу над лабораторними тому що, коли вірус зникає другі вже не покажуть, що людина хворіла на цей вірус, на відміну від швидких тестів.
Комісаренко також розповів, що в Британії вже розробили тести, які нічим не гірші від лабораторних. Але поки в Україні їх немає, люди зможуть пройти діагностику лише в лабораторії.
Різниця між тестами на коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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