Наскільки точно діагностують експрес-тести та чи потрібно їх мати в кожній оселі

Експрес-тести реагують на антитіла, які з'являються після п'ятого дня захворювання. Тому правильне дослідження до появи симптомів, людина зможе пройти лише в лабораторії.

Про це в ефірі програми "Право на владу" розповів академік НАНУ, директор Інституту біохімії імені О.В.Палладіна Сергій Комісаренко.

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За його словами експрес-тести і лабораторні тести є однаково важливими.

Адемік НАНУ Сергій Комісаренко “Експрес тести можна провести за короткий час, але вони не є швидкими у детекції існування вірусу. Вони засновані на тому, що при зустрічі з вірусом, наші тіла починають виробляти антитіла, які належать до групи протеїноглобулінів. Вони починають з'являтися не дуже швидко, приблизно на 5, інколи на 8 день захворювання. Тобто людина може бути занадто мало часу хвора і тест буде негативним”.

Однак, за його словами, експрес-тести також мають перевагу над лабораторними тому що, коли вірус зникає другі вже не покажуть, що людина хворіла на цей вірус, на відміну від швидких тестів.

Комісаренко також розповів, що в Британії вже розробили тести, які нічим не гірші від лабораторних. Але поки в Україні їх немає, люди зможуть пройти діагностику лише в лабораторії.



Різниця між тестами на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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