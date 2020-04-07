Наскільки змінилась ситуація з коронавірусом у США: пояснення журналістки
Штат і місто Нью-Йорк наразі залишаються епіцентром захворювання на коронавірус у США. Майже третину всіх випадків, зокрема близько половини смертельних, виявили в цьому штаті. Медичні працівники відзначають, що й досі не вистачає захисного одягу та медикаментів.
Водночас губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо 6 квітня повідомив, що за останні 2 дні кількість нових випадків не збільшилася. Також дещо зменшилась кількість госпіталізованих, особливо у відділенні інтенсивної терапії. Про це в ефірі 24 каналу розповіла журналістка "Голосу Америки" Тетяна Ворожко.
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Вона зазначила, що в Нью-Йорку майже повністю завантажені польові шпитал, розміщені в Центральному парку та Виставковому центрі. Що стосується плавучого військово-морського госпіталю, який має 1000 лікарняних ліжок, то там перебувають 20 – 40 людей, які не мають коронавірусу.
Натомість в одного з членів екіпажу виявили COVID-19.
Корабель-госпіталь у США / Фото liga.net
Журналістка розповіла, що у всіх 50 штатів є виявлені випадки, які дуже нерівномірно розподілені по країні. Вона назвала такі осередки захворювання:
- штат Нью-Йорк;
- штат Нью-Джерсі;
- штат Луїзіана;
- місто Новий Орлеан;
- місто Детройт;
- штат Іллінойс;
- штат Каліфорнія;
- місто Вашингтон
За словами Тетяни Ворожко, тестування в країні проводиться дуже активно, тестують багато людей. Вона також поділилася історією: її подруга, яка проживає в Денвері, штат Колорадо, розповіла, що в неї були всі симптоми коронавірусу. Цей діагноз їй ставили не за тестами, а за допомогою телеконференції.
Вона навіть подихала за допомогою відеозв’язку, лікарка послухала легені. Вони поговорили про симптоми, і медик поставила їй цей діагноз та дала поради, як лікуватися. Переважно чимало людей лікуються вдома і дотримуються соціального дистанціювання,
– повідомила Тетяна Ворожко.
Журналістка проживає в штаті Вірджинія. За її словами, там люди продовжують ходити на пробіжку, можуть виходити гуляти. Також уточнила, що наявність домашньої тварини – не обов'язкова умова для того, щоб вийти з будинку.
Мешканцям дозволено виходити одночасно по кілька людей, які є членами однієї родини. Втім, переважно парки закриті, як і дитячі майданчики.
"Маски просять носити, але це рекомендація, тобто, не є вимогою. Просять одягати в такі місця, де дуже важко підтримувати соціальне дистанціювання. Наприклад, в крамниці чи аптеки", – зазначила Тетяна Ворожко.
Також вона розповіла, що, за словами, робочої групи з коронавірусу Білого дому, маска – не є заміною соціального дистанціювання. Все одно не потрібно збиратися разом, мити руки, а також дотримуватися інших правил.
Правила, яких необхідно дотримуватися / Інфографіка 24 каналу
Тетяна Ворожко відзначила, що найжорсткіше покарання за недотримання карантину – у штаті Меріленд. Там передбачено до року в'язниці, до 5 тисяч штрафу. Але додала, що не означає, що людину, яка пішла в парк можуть просто оштрафувати.
Це мають бути порушення, які періодично повторюються. Це має бути щось серйозніше, ніж просто піти в парк,
– уточнила Тетяна Ворожко.
Вона повідомила, що 5 квітня головний хірург США Джеремі Адамс порівняв тиждень, який зараз йде, з Перл-Гарбором.
Що відомо про напад на Перл-Гарбор?
7 грудня 1941 року Японія завдала удару по головній базі Тихоокеанського флоту США Перл-Гарбор, яка була розміщена на гавайському острові Оаху.
На думку Джеремі Адамса, це буде найскладніший тиждень, тобто, найбільше збільшиться кількість захворювань на коронавірус.
Журналістка розповіла, що робоча група з коронавірусу Білого дому попросила людей не ходити в крамниці, аптеки саме зараз, якщо є така можливість.
Також Джеремі Адамс сказав, що прогнози, які робила робоча група, щодо можливих 240 тисяч смертей від COVID-19, зараз переглядається. За його словами, це буде менше, ніж 100 тисяч.
Тому що це показує приклад штатів Каліфорнія та Вашингтон, які вперше постали в центрі пандемії. Вони перші запровадили заходи соціальної ізоляції та дистанціювання. Вони показали, що ці заходи працюють. Також він (Джеремі Адамс – 24 канал) посилається на цифри з Іспанії та Італії,
– зазначила Тетяна Ворожко.
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