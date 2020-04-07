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Наскільки змінилась ситуація з коронавірусом у США: пояснення журналістки

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Штат і місто Нью-Йорк наразі залишаються епіцентром захворювання на коронавірус у США. Майже третину всіх випадків, зокрема близько половини смертельних, виявили в цьому штаті. Медичні працівники відзначають, що й досі не вистачає захисного одягу та медикаментів.

Водночас губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо 6 квітня повідомив, що за останні 2 дні кількість нових випадків не збільшилася. Також дещо зменшилась кількість госпіталізованих, особливо у відділенні інтенсивної терапії. Про це в ефірі 24 каналу розповіла журналістка "Голосу Америки" Тетяна Ворожко.

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Вона зазначила, що в Нью-Йорку майже повністю завантажені польові шпитал, розміщені в Центральному парку та Виставковому центрі. Що стосується плавучого військово-морського госпіталю, який має 1000 лікарняних ліжок, то там перебувають 20 – 40 людей, які не мають коронавірусу.

Натомість в одного з членів екіпажу виявили COVID-19.


Корабель-госпіталь у США / Фото liga.net

Журналістка розповіла, що у всіх 50 штатів є виявлені випадки, які дуже нерівномірно розподілені по країні. Вона назвала такі осередки захворювання:

  • штат Нью-Йорк;
  • штат Нью-Джерсі;
  • штат Луїзіана;
  • місто Новий Орлеан;
  • місто Детройт;
  • штат Іллінойс;
  • штат Каліфорнія;
  • місто Вашингтон

За словами Тетяни Ворожко, тестування в країні проводиться дуже активно, тестують багато людей. Вона також поділилася історією: її подруга, яка проживає в Денвері, штат Колорадо, розповіла, що в неї були всі симптоми коронавірусу. Цей діагноз їй ставили не за тестами, а за допомогою телеконференції.

Вона навіть подихала за допомогою відеозв’язку, лікарка послухала легені. Вони поговорили про симптоми, і медик поставила їй цей діагноз та дала поради, як лікуватися. Переважно чимало людей лікуються вдома і дотримуються соціального дистанціювання,
– повідомила Тетяна Ворожко.

Журналістка проживає в штаті Вірджинія. За її словами, там люди продовжують ходити на пробіжку, можуть виходити гуляти. Також уточнила, що наявність домашньої тварини – не обов'язкова умова для того, щоб вийти з будинку.

Мешканцям дозволено виходити одночасно по кілька людей, які є членами однієї родини. Втім, переважно парки закриті, як і дитячі майданчики.

"Маски просять носити, але це рекомендація, тобто, не є вимогою. Просять одягати в такі місця, де дуже важко підтримувати соціальне дистанціювання. Наприклад, в крамниці чи аптеки", – зазначила Тетяна Ворожко.

Також вона розповіла, що, за словами, робочої групи з коронавірусу Білого дому, маска – не є заміною соціального дистанціювання. Все одно не потрібно збиратися разом, мити руки, а також дотримуватися інших правил.


Правила, яких необхідно дотримуватися / Інфографіка 24 каналу

Тетяна Ворожко відзначила, що найжорсткіше покарання за недотримання карантину – у штаті Меріленд. Там передбачено до року в'язниці, до 5 тисяч штрафу. Але додала, що не означає, що людину, яка пішла в парк можуть просто оштрафувати. 

Це мають бути порушення, які періодично повторюються. Це має бути щось серйозніше, ніж просто піти в парк,
– уточнила Тетяна Ворожко.

Вона повідомила, що 5 квітня головний хірург США Джеремі Адамс порівняв тиждень, який зараз йде, з Перл-Гарбором.

Що відомо про напад на Перл-Гарбор?
7 грудня 1941 року Японія завдала удару по головній базі Тихоокеанського флоту США Перл-Гарбор, яка була розміщена на гавайському острові Оаху.

На думку Джеремі Адамса, це буде найскладніший тиждень, тобто, найбільше збільшиться кількість захворювань на коронавірус.

Журналістка розповіла, що робоча група з коронавірусу Білого дому попросила людей не ходити в крамниці, аптеки саме зараз, якщо є така можливість.

Також Джеремі Адамс сказав, що прогнози, які робила робоча група, щодо можливих 240 тисяч смертей від COVID-19, зараз переглядається. За його словами, це буде менше, ніж 100 тисяч.

Тому що це показує приклад штатів Каліфорнія та Вашингтон, які вперше постали в центрі пандемії. Вони перші запровадили заходи соціальної ізоляції та дистанціювання. Вони показали, що ці заходи працюють. Також він (Джеремі Адамс – 24 канал) посилається на цифри з Іспанії та Італії,
– зазначила Тетяна Ворожко.

Автор: Марина Васильєва
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Новини США
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