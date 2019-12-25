Як кліматичні зміни вплинули на здоров'я людства у 2019 році та скільки людей загинуло

Майбутні наслідки кліматичних змін давно обговорюються, але варто усвідомити, що ці наслідки не десь далеко – вони почались вже.

Зміна клімату вже посилює хронічні та інфекційні захворювання, впливає на нестачу продовольства і води, збільшує ризик пандемії й сприяє масовому переміщенню населення. Як екстремальна кліматична ситуація вже впливає на здоров'я людства – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

До теми: Як нас вбиває глобальне потепління: тривожні графіки

Забруднення повітря та щорічна смертність

Викиди сажі, метану і оксиду азоту – потужні фактори глобального потепління, й разом з іншими забруднювачами, наприклад вуглецем і озоном, вони є причиною понад 7 мільйонів смертей на рік. Для усвідомлення – щороку від забрудненого повітря помирає кожна восьма людина у світі.

Ця проблема існує не лише в містах з поганою якістю повітря, таких як Нью-Делі, Пекін і Сан-Паулу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, небезпечними викидами дихає 91% жителів міст по всьому світу.



Смог у Києві у 2019 році / depositphotos

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Третина смертей від інсульту, раку легенів та серцевих хвороб пов'язана із забрудненням атмосфери, адже смог у повітрі викликає ефект, подібний до паління тютюну.

Забруднення повітря має катастрофічні наслідки для дітей. У всьому світі до 14% дітей віком від 5 до 18 років страждають на астму саме через нього. Від респіраторних захворювань, викликаних ним, щороку помирають 543 тисячі дітей віком до 5 років.

Також забруднене повітря пов'язане з дитячим раком та впливає на розвиток мозку плоду. Окрім того, воно викликає когнітивні порушення як і у дітей, так і у дорослих.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у науковому журналі Nature, теплові хвилі сприяють передчасному народженню дітей, що може привести до проблем з диханням впродовж всього життя.

Скільки людей загинуло від змін клімату у 2019 році

Аномальна спека

1 серпня Всесвітня метеорологічна організація заявила, що липень 2019 року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. В цілому, увесь рік виявився найспекотнішим роком в історії.

За словами міністра охорони здоров'я країни, рекордні температури в червні та липні 2019 року призвели до загибелі 1435 осіб. Половина загиблих – старші люди віком від 75 років.



Аномально спекотне літо у Франції 2019 року / wionews.com

​До теми: Головні перемоги та поразки української медицини у 2019 році

З середини травня до середини червня 2019 року в Індії та Пакистані була сильна спека, яка забрала життя понад 1100 осіб.

Число щоденних смертей в Британії було найвищим за всю історію саме цього літа – з позначки 1100 воно зросло до 1500. Попри це, представники охорони здоров'я країни сказали, що не впевнені в тому, скільки саме летальних випадків трапилось саме через спеку.

Відомо, що спека забрала життя двох іспанців та трьох італійців.

Теплова хвиля, яка накрила Японію одразу після сезону дощів, стала причиною 162 смертей.

2964 людини загинули в Нідерландах у проміжку з 22 липня по 9 серпня.



Спека в Нідерландах улітку 2019 року / washingtonpost.com

Бельгійський інститут охорони здоров'я заявив про перевищення смертності цього літа. Загалом, раптовою смертю у період аномальної спеки померли 716 людей.

У жовтні влада Бельгії заявила, що занадто рано робити висновки стосовно кількості смертей влітку 2019 року й що Бельгійський інститут охорони здоров'я ще не знає конкретних причин смерті, тому неможливо визначити точну причину надмірної смертності.

Цього літа в Україні також була зафіксована рекордно висока температура. Й хоч МОЗ не вів підрахунки про кількість загиблих від теплових та сонячних ударів, відомо, що від спеки в нашій країні померли щонайменше дві людини.

Очікується, що в період 2030-2050 років зміна клімату стане причиною приблизно 250 000 додаткових смертей на рік лише через недоїдання, малярію, діарею та теплові удари.

До теми: Найцікавіші міфи про здоров'я, які ми спростували у 2019 році

Повені та пожежі

У Франції з жовтня ніяк не припиняться екстремальні погодні умови: проливні дощі, сильні повені та вітри. Відомо, що у жовтні через повені загинуло 4 людини, а з початку грудня – 12.



Повені у Венеції / AFP

Також у жовтні сильні повені трапились в Японії, внаслідок яких загинули 10 осіб.

Влада Уганди повідомляє, що станом на 9 грудня число загиблих через повені та зсуви зросло до 36 осіб.

Тим часом, державний міністр Уганди Муса Екверу заявив, що є побоювання з приводу спалахів інфекційних захворювань, пов'язаних з водою, наприклад, холери.

Під час повені у Венеції в грудні 2019 року загинуло 2 людини, а під час повені в Ізраїлі – 1 людина.

Також неможливо оминути руйнівний ураган Доріан, який став найбільшим стихійним лихом за всю історію Багам, забравши життя у 70 мешканців острова та 3 на території США. Ураган неначе завис на одному місці. За словами метеорологів, причиною стали два зовсім різних антициклони, які буквально "підпирали" ураган з обох боків.

Цьогоріч на Землі відбулися три масштабних пожежі, які були викликані засухою. Пожежі в Амазонії, Сибіру та Австралії – удар не лише по екосистемі, а й прискорили процес потепління.

Пожежі в Австралії тривають й досі, не вщухаючи з вересня. Станом на 3 грудня, вони забрали життя 9 осіб, а ще 7 людей вважаються зниклими безвісти.



Лісові пожежі в Австралії / aljazeera.com

Що ми маємо

ВООЗ опитали представників 101 країни з усіх континентів. Організація виявила, що політики все частіше звертають увагу на зміни клімату.

Половина опитаних країн розробили національну стратегію або план з охорони здоров'я і зміни клімату.

На жаль, лише 38% мають змогу хоча б частково надати фінанси на реалізацію стратегії.

Менше ніж 10% направляють ресурси на її повне здійснення.

48% країн провели оцінку ризиків впливу кліматичних змін на здоров'я населення. Найпоширенішими ризиками вони назвали: тепловий удар, травми або смерть від екстремальних погодних явищ, харчових продуктів, води й трансмісивних хвороб (таких як холера, лихоманка денге або малярія).

До теми: Що їсти, щоб бути здоровим: тренди харчування у 2019 році



У 2019 році в Мозамбіку були зареєстровані спалахи холери / AFP

Дослідження показало, що країни відчувають труднощі з доступом до міжнародного кліматичного фінансування для захисту здоров'я своїх людей. Понад 75% повідомили про відсутність інформації про можливості доступу до кліматичного фінансування, більше ніж 60% про відсутність зв'язку між суб'єктами охорони здоров'я та процесами кліматичного фінансування і понад 50% про відсутність можливостей для підготовки пропозицій.

Досягнення цілей Паризької угоди може врятувати близько 20 мільйонів життів на рік до 2050 року, однак багато країн не можуть виконати реалізацію плану у зв'язку з фінансовими та соціальними труднощами.

Опитування показує, що менше ніж 25% країн мають чітку співпрацю між установами охорони здоров'я та ключовими секторами, що відповідають за зміни клімату, забруднення повітря, транспорт, виробництво електроенергії й побутову енергію.

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