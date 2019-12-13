Натхненник Ice Bucket Challenge помер від хвороби, з якою боровся челендж

9 грудня помер 34-річний Піт Фрейс, завдяки якому Ice Bucket Challenge став вірусним. Причиною його смерті стало рідкісне нейродегенеративне захворювання – бічний аміотрофічний склероз, якою хворів Стівен Хокінг.

Асоціація ALS заявила, що для боротьби з хворобою виклик допоміг зібрати 200 мільйонів доларів з усього світу, повідомляє WebMD.

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Піт Фрейтс, колишній баскетболіст Бостонського коледжу, ніколи не скаржився на свій діагноз. Він підхопив ідею Ice Bucket Challenge на самому початку, залучивши до виклику своїх друзів-спортсменів.

Саме після цього виклику челендж підхопили відоміші спортсмени, а згодом зірки та політики.

Що таке Ice Bucket Challenge

Це благодійна кампанія, мета якої полягає в тому, аби зібрати кошти на дослідження аміотрофічного бічного склерозу. Виклик Ice Bucket Challenge став вірусним завдяки своїй особливості: людина повинна облити себе відром крижаної води, скинути гроші на благодійність та кинути виклик комусь іншому.

Коротка біографія Піта Фрейтса

Як пише Washington Post, Піт народився 28 грудня 1984 року у Беверлі, штаті Массачусетс. Після закінчення школи він був капітаном бейсбольної команди у Бостонському коледжі, й згодом продовжував гру в аматорських лігах, рухаючись до професійної кар'єри.

Він виявив свій діагноз у 2012 році – після того, як отримав травму зап'ястя, а вона ніяк не загоювалась.

У 2014 році він був майже повністю паралізований хворобою, не міг говорити й ходити, але завжди залишався позитивним.

Відео, присвячене промоутеру Iced Bucket Challenge Піту Фрейтсу:

Перше відео Ice Bucket Challenge: дивитись відео

Президент США Дональд Трамп кинув виклик Ice Bucket Challenge: відео

Зірки Голлівуду, які взяли участь у челенджі: відео підбірка

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