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Нацслужба здоров'я запускає у фейсбуці сторінку для пацієнтів

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Нацслужба здоров'я запускає у фейсбуці сторінку для пацієнтів / dt.ua

Національна служба здоров'я запускає у фейсбуці окрему сторінку для пацієнтів. На ній поширюватимуть поради та корисну інформацію з медичних питань.

Про запуск нового сервісу повідомили у фейсбуці Національної служби здоров'я України.

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В Україні з 1 квітня стартує Програма медичних гарантій. До трансформованої первинки та “Доступних ліків” долучаться спеціалізована, екстрена, паліативна допомога та медична реабілітація.

Це означає, що інформації буде ще більше. Ми будемо писати для пацієнтів на новій сторінці НСЗУ для пацієнта,
– йдеться у повідомленні.

Про що інформуватимуть на сторінці у фейсбуці:

  • правила, алгоритми дій пацієнта в умовах пандемії;
  • корисні ресурси та контакти не тільки під час карантину;
  • права та маршрути пацієнта в системі охорони здоров’я з 1 квітня, коли Програма медгарантій запрацює в повному обсязі;
  • поради щодо отримання медичних послуг та комунікацій зі своїм лікарем.

У Нацслужбі здоров'я закликають пацієнтів у коментарях писати про те, яку інформацію потрібно додатково пояснити. На сторінку для пацієнтів можна перейти за посиланням.

Що відомо про Програму медичних гарантій? Передбачає безкоштовне надання населенню амбулаторної допомоги, стаціонарної допомоги, реабілітації, паліативної допомоги. Також в ПМГ включена реімбурсація ліків. На програму у держбюджеті передбачили 72 мільярди гривень.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Національна служба здоров'я України Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Медицина Здоров'я Лікування
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