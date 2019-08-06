Науково доведено: чорний шоколад допомагає побороти депресію

Споживання темного (гіркого) шоколаду (вміст какао-бобів — вище 45 відсотків) корелює зі зменшенням симптомів депресії.

Про це йдеться в результатах наукового дослідження на великій вибірці. Як зазначається у науковій публікації на Depression & Anxiety, серед тих, хто повідомив про споживання темного шоколаду, ризик виявити симптоми, характерні для депресії, на 70 відсотків нижчий, ніж серед тих, хто не куштував шоколад взагалі.

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Для інших видів шоколаду ніякого зв'язку виявити не вдалося.