Науково доведено: чорний шоколад допомагає побороти депресію

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Шоколад допомагає вилікувати депресію
Шоколад допомагає вилікувати депресію / pixabay.com

Споживання темного (гіркого) шоколаду (вміст какао-бобів — вище 45 відсотків) корелює зі зменшенням симптомів депресії.

Про це йдеться в результатах наукового дослідження на великій вибірці. Як зазначається у науковій публікації на Depression & Anxiety, серед тих, хто повідомив про споживання темного шоколаду, ризик виявити симптоми, характерні для депресії, на 70 відсотків нижчий, ніж серед тих, хто не куштував шоколад взагалі.

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Для інших видів шоколаду ніякого зв'язку виявити не вдалося.

Вчені проаналізували дані про 13626 американців старше 20 років: для кожного з них були доступні дані про харчування протягом двох добових періодів із різницею в 3-10 днів. З початкової вибірки у понад 20 тисяч людей виключили тих, хто страждає діабетом, а також людей із низьким індексом маси тіла.

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Серед усіх учасників 11,1% (1 332 людей) повідомили про споживання шоколаду в рамках двох добових періодів: серед них 148 людей їли темний шоколад. З урахуванням побічних змінних зв'язку між споживанням шоколаду взагалі й зменшенням симптомів депресії виявити не вдалося.

 
Депресія – що це?

Це захворювання, яке характеризується постійним станом смутку і печалі. Під час цього захворювання людина втрачає інтерес до будь-якої роботи, яка зазвичай приносила задоволення, а також нездатність робити повсякденні справи. Варто наголосити на слові "постійний" (не менше двох тижнів). Оскільки просто поганий настрій один раз на місяць з вагомою чи без на то причиною не можна одразу називати депресією.

При цьому темний шоколад був пов'язаний зі зменшенням симптомів на 70% в порівнянні з тими, хто не їв шоколад взагалі. Кореляція також зберігалася, коли у моделі для її оцінки враховувалося споживання цукру.

Шоколад бореться з симптомами депресії
Шоколад бореться з симптомами депресії

Науковці отримали перший статистично значущий доказ зв'язку між споживанням темного шоколаду і зменшенням симптомів депресії на великій вибірці. При цьому слід уточнити, що поки що можна говорити лише про кореляцію: для встановлення характеру такого зв'язку, необхідно провести додаткові дослідження.

 
Депресія – симптоми
  • постійний тривожний, пригнічений чи спустошений стан,
  • дратівливість,
  • почуття провини,
  • почуття нікчемності,
  • безнадія,
  • втрата інтересу до колись улюблених занять,
  • втомлюваність і відсутність сил,
  • уповільнені рухи чи мова,
  • або навпаки – неспокій, нервова непосидючість,
  • складність у прийнятті рішень,
  • погана концентрація уваги,
  • забудькуватість,
  • зміна харчової поведінки (переїдання чи відмова від їжі),
  • проблеми зі сном (безсоння, ранні підйоми, нездатність встати вранці), небажання виходити з дому,
  • болі в різних частинах тіла та суїцидальні думки.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Лікування Здорове харчування Депресія
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