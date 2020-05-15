24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Науковці розробляють вакцину від коронавірусу у формі таблетки

- Читать новость на русском
Вакцина проти коронавірусу
Вакцина проти коронавірусу / unsplash.com

Вчені в Каліфорнії працюють над вакциною від коронавірусної інфекції. Очікується, що вона знайде форму таблетки, а не засоби для ін'єкцій.

Коронавірусна вакцина у формі таблетки замість ін'єкцій випробують на людях. Її творці вважають, що цей препарат буде готовий вже на початку 2021, пише The Daily Mail

Також на тему: Борис Джонсон вважає, що вакцину від коронавірусу можуть і не знайти

Американський імунолог доктор Шон Такер (Sean Tucker) тестує кілька перспективних вакцин від COVID-19 в каліфорнійській лабораторії. Деякі з них випробують на людях вже на початку липня. Їхня особливість в тому, що всі вони випускаються у формі таблеток, а не ін'єкцій. Це набагато зручніше для більшості людей.

По-перше, таблетку можна приймати в будь-якому місці, і для отримання необов'язково йти в поліклініку. По-друге, багато дітей бояться уколів і поводяться буйно в кабінеті у лікаря, а таблетку прийняти набагато простіше.

Вакцина у формі таблетки спроситить поширення
Вакцина у формі таблетки спростить її поширення / unsplash.com

Ми сподіваємося на те, що ці та інші вакцини будуть готові для виробництва у великих кількостях, тобто на рівні багатьох мільйонів доз до кінця цього року і на початку наступного, – заявив доктор Такер, старший науковий співробітник біотехнологічної компанії Vaxart, що спеціалізується якраз на розвиток рекомбінантних вакцин для перорального прийому.

Такі препарати виготовляються з мертвого аденовірусу. Члени команди доктора Такера помістили в вакцини деякі гени від COVID-19. Ліки проходять лабораторну перевірку стійкості для промислового виробництва. Їх уже випробували на мишах з перспективним результатом.

Що відомо про виробництво вакцини проти коронавірусу

Нині проводиться розробка понад 100 різних вакцин у різних країнах світу. Кожна компанія хоче бути першою, адже це величезні гроші. Але експерти стверджують, що швидше ніж за рік вакцину чекати не варто. Лунають і думки, що вакцину й взагалі ніколи не винайдуть через те, що вірус мутує

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Ліки Вакцинація
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
сьогодні , 12:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
Вікторія Кутьїна
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
5 травня , 13:55 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда