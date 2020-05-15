Науковці розробляють вакцину від коронавірусу у формі таблетки

Вчені в Каліфорнії працюють над вакциною від коронавірусної інфекції. Очікується, що вона знайде форму таблетки, а не засоби для ін'єкцій.

Коронавірусна вакцина у формі таблетки замість ін'єкцій випробують на людях. Її творці вважають, що цей препарат буде готовий вже на початку 2021, пише The Daily Mail.

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Американський імунолог доктор Шон Такер (Sean Tucker) тестує кілька перспективних вакцин від COVID-19 в каліфорнійській лабораторії. Деякі з них випробують на людях вже на початку липня. Їхня особливість в тому, що всі вони випускаються у формі таблеток, а не ін'єкцій. Це набагато зручніше для більшості людей.

По-перше, таблетку можна приймати в будь-якому місці, і для отримання необов'язково йти в поліклініку. По-друге, багато дітей бояться уколів і поводяться буйно в кабінеті у лікаря, а таблетку прийняти набагато простіше.



Вакцина у формі таблетки спростить її поширення / unsplash.com

Ми сподіваємося на те, що ці та інші вакцини будуть готові для виробництва у великих кількостях, тобто на рівні багатьох мільйонів доз до кінця цього року і на початку наступного, – заявив доктор Такер, старший науковий співробітник біотехнологічної компанії Vaxart, що спеціалізується якраз на розвиток рекомбінантних вакцин для перорального прийому.

Такі препарати виготовляються з мертвого аденовірусу. Члени команди доктора Такера помістили в вакцини деякі гени від COVID-19. Ліки проходять лабораторну перевірку стійкості для промислового виробництва. Їх уже випробували на мишах з перспективним результатом.

Що відомо про виробництво вакцини проти коронавірусу

Нині проводиться розробка понад 100 різних вакцин у різних країнах світу. Кожна компанія хоче бути першою, адже це величезні гроші. Але експерти стверджують, що швидше ніж за рік вакцину чекати не варто. Лунають і думки, що вакцину й взагалі ніколи не винайдуть через те, що вірус мутує.

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