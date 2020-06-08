Американські вчені виростили шматочок людської шкіри in vitro з ембріональних клітин. Ба більше, в органоїді сформувалися не лише основні шари шкіри (дерма і епідерміс), але й волосяні цибулини, з яких після пересадки виросло волосся.

Дослідники з Дитячого медичного центру Бостона, Медичної школи Гарварда й Університету Індіани виростили в чашці Петрі не лише епітелій, а повноцінну багатошарову шкіру з залозами, нервовими закінченнями й волосяними фолікулами. Після пересадки вирощеного клаптика шкіри миші, з нього виросло волосся. Робота опублікована у журналі Nature.

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Шкіру вирощували 104 дні

Ембріональні клітини два тижні формували в інкубаторі, а ще через два тижні в клітинній масі з'явилися меланоцити й попередники чутливих нейронів. На 56 день в органоїді з'явилися зачатки фолікулів, а на 140 день він нарешті перетворився на невеликий шматочок майже повноцінної шкіри.

Схема розвитку шкірного органоїда / Зображення: Nature

Після того, як клаптик шкіри пересадили імунодефіцитній миші, – він прижився. Під час дослідження трансприптома шкіри з пробірки науковці виявили, що вона майже така сама, як шкіра обличчя людського плоду в другому триместрі вагітності. Враховуючи те, що вона має нервові закінчення, шкіра повинна реагувати й на дотики.



На пересадженому клаптику шкіри виросло волосся / Фото: Nature

Вирощена в лабораторії шкіра може бути корисною для науковців, які займаються її дослідженнями, а також для пацієнтів, які страждають від опіків, облисіння та інших серйозніших захворювань. Втім, через повільний розвиток вона не підходить для екстреного втручання.