24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Науковці хочуть навчити собак сприймати коронавірус на нюх

- Читать новость на русском
Собаки можуть допомогти діагноhttps://24tv.ua/health/naukovtsi_hochut_navchiti_sobak_spriymati_koronavirus_na_nyuh_n1336288на иестувати коронавірус
Собаки можуть допомогти діагноhttps://24tv.ua/health/naukovtsi_hochut_navchiti_sobak_spriymati_koronavirus_na_nyuh_n1336288на иестувати коронавірус / Unsplash

Британська благодійна організація Medical Detection Dogs об'єдналася з Даремським університетом, щоб дізнатися, чи зможуть собаки визначити інфікованих коронавірусів за допомогою нюху.

Собаки, яких відібрали винюхувати коронавірус, пройдуть навчання, схоже на те, за допомогою якого цуценят тренують визначати рак, діабет, малярію або хвороба Паркінсона, повідомляє Live Science.

Також на тему: Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція

Вкрай чутливий нюховий апарат собак здатний вловлювати запах уражених клітин. Дослідження показують, що люди, які зазнали зараження малярією, привабливіші для москітів – переносників інфекції. Собаки, як і москіти, теж здатні визначати "жертв" захворювань за запахом. Причому з вражаючою точністю, іноді вони перевершують діагностичні стандарти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тепер вчені намагаються зрозуміти, як пахне COVID-19. 

Ми знаємо, що респіраторні захворювання змінюють запах нашого тіла, тому є висока ймовірність, що собаки його розпізнають. Цей діагностичний інструмент зможе зробити революцію в протистоянні коронавірус в короткостроковій перспективі, 
– розповів  професор Джеймс Логан, один з керівників дослідження

Багато носіїв інфекції переживають її безсимптомно. Це серйозний ризик, враховуючи результати дослідження, які показали, що до 25% заражених можуть не помічати симптомів.

Собаки мають унікальний нюх
Собаки мають унікальний нюх / unsplash.com

Для таких випадків знадобляться натреновані собаки, які можуть проводити "діагностику" у 250 осіб за годину, якщо очікування британських вчених співпадуть з результатами. Цей метод міг би допомогти виявляти вірус в аеропортах і на вокзалах і запобігти повторенню епідемій, вважають вчені.

Поки що ідея виглядає привабливо, але питання не в тому, чи зможуть собаки впоратися із завданням, а в тому, чи є у COVID-19 характерний запах. Дослідники працюють над розв'язанням цієї проблеми. Для проєкту потрібно 1,2 мільйони доларів, які автори сподіваються зібрати на краудфандинговій платформі Indiegogo і отримати в уряду Великобританії. Якщо дослідження виявиться безрезультатним, зібрані кошти підуть до Фонду реагування на COVID-19.

Правда і міфи про коронавірус інфографіка 24 канал
Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Світ тварин Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
30 квітня , 16:30 Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
Олександр Бевза
Кліщовий енцефаліт: збудник, симптоми, профілактика та лікування
27 квітня , 17:43 Кліщовий енцефаліт: збудник, симптоми, профілактика та лікування
Олександр Бевза