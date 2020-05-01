Науковці хочуть навчити собак сприймати коронавірус на нюх

Британська благодійна організація Medical Detection Dogs об'єдналася з Даремським університетом, щоб дізнатися, чи зможуть собаки визначити інфікованих коронавірусів за допомогою нюху.

Собаки, яких відібрали винюхувати коронавірус, пройдуть навчання, схоже на те, за допомогою якого цуценят тренують визначати рак, діабет, малярію або хвороба Паркінсона, повідомляє Live Science.

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Вкрай чутливий нюховий апарат собак здатний вловлювати запах уражених клітин. Дослідження показують, що люди, які зазнали зараження малярією, привабливіші для москітів – переносників інфекції. Собаки, як і москіти, теж здатні визначати "жертв" захворювань за запахом. Причому з вражаючою точністю, іноді вони перевершують діагностичні стандарти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тепер вчені намагаються зрозуміти, як пахне COVID-19.

Ми знаємо, що респіраторні захворювання змінюють запах нашого тіла, тому є висока ймовірність, що собаки його розпізнають. Цей діагностичний інструмент зможе зробити революцію в протистоянні коронавірус в короткостроковій перспективі,

– розповів професор Джеймс Логан, один з керівників дослідження

Багато носіїв інфекції переживають її безсимптомно. Це серйозний ризик, враховуючи результати дослідження, які показали, що до 25% заражених можуть не помічати симптомів.



Собаки мають унікальний нюх / unsplash.com

Для таких випадків знадобляться натреновані собаки, які можуть проводити "діагностику" у 250 осіб за годину, якщо очікування британських вчених співпадуть з результатами. Цей метод міг би допомогти виявляти вірус в аеропортах і на вокзалах і запобігти повторенню епідемій, вважають вчені.

Поки що ідея виглядає привабливо, але питання не в тому, чи зможуть собаки впоратися із завданням, а в тому, чи є у COVID-19 характерний запах. Дослідники працюють над розв'язанням цієї проблеми. Для проєкту потрібно 1,2 мільйони доларів, які автори сподіваються зібрати на краудфандинговій платформі Indiegogo і отримати в уряду Великобританії. Якщо дослідження виявиться безрезультатним, зібрані кошти підуть до Фонду реагування на COVID-19.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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