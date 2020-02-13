Науковці підозрюють, що коронавірус може жити на поверхнях до 9 днів

Вчені заявляють, що новий коронавірус може жити на металі, пластику та склі цілих 9 днів. Команда також підтвердила, що низькі температури та високий рівень вологості повітря ще більше сприяють розмноженню коронавірусу.

Вчені дійшли до таких висновків, вивчивши результати 22 досліджень про коронавіруси, повідомляє The Journal of Hospital Infection.

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Ґрунтуючись на всебічному аналізі досліджень щодо подібних збудників, таких як коронавірус SARS та MERS-CoV, вчені вважають, що коронавірус Covid-2019 може жити на поверхнях до 9 днів. Результати роботи вчених демонструють, що віруси можуть зберігатися на поверхні та залишатися інфекційними в середньому від чотирьох до п’яти днів при кімнатній температурі.

Який найкращий спосіб боротьби з коронавірусом на поверхнях

Вчені запевняють, що найкращий спосіб вбити коронавірус на поверхні – обробити її розчином 62%–72% етанолу, 0,5% перекису водню або 0,1% гіпохлориту натрію та потримати щонайменше одну хвилину.

Варто зауважити, що дослідження має обмеження, адже команда лише переглядала дослідження та дані про попередні види коронавірусів. Річ у тім, що поки що немає точних даних про новий коронавірус з Китаю. Однак науковці вважають, що новий коронавірус дуже схожий на попередні, особливо здатністю жити поза господарем та вразливістю до дезінфекційних засобів.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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