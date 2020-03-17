Науковці стерли пам'ять мусі: як це допоможе людям

Дослідники з Токійського університету знайшли спосіб стерти частину довготривалої пам'яті мусі-дрозофілі. Комаху на довгий час залишили в темряві.

Якщо самець мухи-дрозофіла давно не парувався, це закріплюється в його довготривалій пам'яті як травмуючий спогад.

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Згодом він просто перестає доглядати за самками. Але вчені виявили, що якщо самець проведе в повній темряві як мінімум два дні, спогад зникає і він поводитися як раніше.

Це перше підтвердження того, що світло відіграє дуже важливу роль в підтримці пам'яті. Біологи змогли визначити молекулярний процес, відповідальний за цей ефект – він пов'язаний з білком, який відповідає за пам'ять і навчання.



Цей спосіб допоможе людям забувати травматичний досвід / unsplash.com

Яка користь цього відкриття?

Вчені говорять, що їхнє відкриття в майбутньому може стати основою для методів лікування, які здатні позбавити людей від травматичні спогадів. Це можна буде зробити за допомогою впливу зовнішніх факторів, а не тільки медикаментів.

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