Науковці знайшли спосіб, як контролювати мутації коронавірусу

Дослідники з національного наукового агентства Австралії, представили новий підхід до аналізу генетичних кодів коронавірусу SARS-CoV-2. Отримані результати допоможуть дослідникам краще зрозуміти, як розвиваються штами вірусу.

Дослідники розробили нову платформу візуалізації, що спирається на алгоритми біоінформатики, яку спочатку використовувалися для аналізу генома людини, щоб виявити відмінності між тисячами генетичних послідовностей коронавірусу SARS-CoV-2, пише EurekAlert.

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Генеральний директор CSIRO Ларрі Маршал сказав, що вивчення генетичного коду вірусу є життєво важливим.

Чим більше ми знаємо про коронавіруси, тим краще ми будемо з ним боротися. Цей надзвичайно складний аналіз послідовності генома вже допоміг визначити, які штами вірусу підходять для тестування вакцин,

– сказав він.

Вчені підкреслили, що не очікують, що це вплине на розробку і оцінку вакцин проти коронавірусу, але це важлива інформація для моніторингу доклінічних і клінічних досліджень.

"Перевага платформи візуалізації даних полягає в тому, що вона виділяє країни, де розвиваються генетичні мутації коронавірусу. Він продовжує змінюватися і адаптуватися до нових умов. Чим більше ми інформовані про генетичні відмінності і їхню можливі наслідки для прогресування захворювання, тим краще ми зможемо впоратися з хворобою за допомогою діагностики та лікування", – заявив Маршал.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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