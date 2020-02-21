Навіть бабусі брали каміння, – евакуйована українка про протести в Нових Санжарах

23-річна евакуйована з Уханю Аліна Лазоренко розповіла, що про протести пасажири дізнавалися з посилань, які їм кидали друзі у соціальних мережах. Але вже дорогою до Нових Санжар в автобусі, всі були шоковані, побачивши це на власні очі.

Дівчина розповіла, що каміння хотіли кидати навіть бабусі, але поліцейські їх зупиняли, повідомляє Радіо Свобода.

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Ми коли їхали, то бачили людей у вікно. Вони кричали, і в них, вибачте за вислів, аж очі повилазили, і вони перелякані. Каміння кидають… Навіть бабусі, які вдома мали б бути, брали каміння і збиралися кидати, але поліція їх зупиняла. Я сиділа біля дверей, і ми закрили штору, щоб люди нас не бачили, і в цей момент якраз прилетіло каміння у вікно. Після того, як кинули у вікно, кинули та двері, там утворилася велика діра,

– розповіла Аліна Лазоренко.

Дівчина розповіла, що спершу непокоїлась про свою безпеку навіть в обсервації. Щоправда, після того як відпочила та поїла – трішки заспокоїлась.

...Бачу, що тут є охорона, тут все є, і думаю, що все буде нормально,

– підсумувала Аліна.

Українка зазначає, що після цих подій у соцмережах постійно надходять повідомлення зі словами підтримки. Єдине, що потрібно доводиться заспокоювати родичів.

З рідними – на зв’язку постійно, розповідає Аліна. Вони, як подивляться новини, що когось вбивають чи невідомо що відбувається, то доводиться заспокоювати, бо все гаразд,

– додала дівчина.

Сутички в Нових Санжарах: коротко

Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували масові протести та блокування доріг. Протести тривали до вечора 20 лютого.

Через погіршення ситуації на місце з'їхалися поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.

Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.

Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.

Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували серця.

Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а евакуйовані люди там розмістилися.

Внаслідок сутичок загалом постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.

Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.



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