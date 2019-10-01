Навіть повільне схуднення при діабеті може позбавити симптомів

У 2016 році одне дослідження вже показувало, що люди з діабетом, які дотримувались інтенсивної низькокалорійної дієти позбувалися симптомів хвороби. Нове дослідження виявило, що повільне схуднення впродовж перших років діабету також може викликати ремісію.

Зазвичай лікарі призначають ліки та пропонують дієтичні втручання, щоб допомогти людям тримати симптоми цукрового діабету 2 типу під контролем, повідомляє MedicalNewsToday.

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Цукровий діабет другого типу – це Це метаболічний стан, при якому організм не здатний в достатній мірі переробляти глюкозу (цукор). Через це рівень цукру в крові постійно високий.

Якщо його не встановити вчасно, це може призвести до різних ускладнень, включаючи гіперглікемію, гіпертонію та проблеми із зором.



Важливість дієти при діабеті 2 типу

У новому дослідженні науковці з Кембриджу проаналізували дані 867 осіб у віці від 40 до 69 років із нещодавно діагностованим діабетом 2 типу. Дослідники намагались з'ясувати, чи можуть зникнути ознаки хвороби при повільній втраті ваги.

Вони стежили за успіхами учасників впродовж 5 років і встановили, що до кінця 5-річного періоду діабет не повернувся у 257 осіб, тобто у 30% учасників. Проте вони все одно мали вдвічі більші шанси ремісії у порівнянні з тими пацієнтами, які залишились при своїй вазі.

А наприкінці 8-річного періоду лише 4,97% учасників змогли позбутися симптомів, тому затягувати з дієтичним втручанням – однозначно не варто.

Зараз науковці планують з’ясувати, як лікарям найкраще та найдієвіше підтримувати стан хворих на діабет 2 типу і як правильно втрачати та підтримувати здорову вагу, але щоб хвороба не поверталася.

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