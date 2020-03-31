Найбільше на коронавірус в Україні хворіють люди віком від 30 до 60 років, – ЦГЗ

За даними Центру громадського здоров'я, 63,5% від усіх виявлених випадків COVID-19 в Україні належать до вікової категорії від 30 – ти до 60 – ти років.

У МОЗ нагадали головні симптоми коронавірусу. Захворіти на COVID-19 можуть люди будь-якого віку, втім найчастіше в Україні хворіють люди до 60 років.

Читайте також: В Україні на коронавірус хворіють більше жінки

Наявність хронічних захворювань збільшує ризик тяжкого захворювання на нову коронавірусну інфекцію.

Симптоми коронавірусу

За появи складних симптомів ГРВІ (ускладнене дихання, підвищена температура, кашель) звертайтеся по невідкладну медичну допомогу. Перед приїздом бригади швидкої або перед тим, як увійти до медичного закладу, надягніть медичну маску.

Якщо маєте підстави вважати, що ви можете хворіти на COVID-19, обов'язково повідомте про це оператора швидкої допомоги або сімейного лікаря.

Особи, котрі перебувають під медичним спостереженням або самостійно спостерігають за станом свого здоров'я, повинні дотримуватися інструкцій, наданих місцевим відділом охорони здоров’я або відповідальним за професійну гігієну праці.

Увага️! Підозру на COVID-19, необхідність у діагностування та госпіталізації, а також курс лікування визначає виключно лікар!

Раніше Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні на коронавірус COVID-19 частіше хворіють жінки. Так, із загальної кількості хворих –52% жінки.



Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.