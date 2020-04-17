Найбільше у світі випробування препарату для лікування COVID-19 розпочалося у Британії
Найбільше у світі випробування препаратів для лікування хворих на COVID-19 розпочалося у Великобританії. Дослідження отримало назву "Відновлення".
Про це пише видання The Guardian. У дослідженні беруть участь понад 5000 пацієнтів у 165 лікарнях на території Великої Британії.
Читайте також Британія продовжила карантин на 3 тижні
Вчені мають намір оцінити ступінь ефективності тих чи інших препаратів. Кожен з них досліджують на групі з 500-900 пацієнтів.
Пацієнтам випадковим чином виділяється один з препаратів або плацебо. Вчені хочуть виявити ліки, які дійсно допомагають при COVID-19.
Медики досліджують протималярійний препарат гидроксихлорохин, антибіотик азитроміцин, комбінацію двох антиретровірусних препаратів, які використовуються при лікуванні ВІЛ – лопінавір-ритонавір, імуномодулятор тощо.
Дослідженням керує професор Пітер Хорб з Оксфордського університету, який є фахівцем з інфекційних захворювань і глобальному охороні здоров'я.
Лікарі також обговорюють дослідження лікування з використанням реконвалесцентной плазми, яка отримується з крові тих людей, котрі побороли коронавірусне захворювання і виробили антитіла до вірусу.
Я думаю, що ми повинні стримати очікування людей щодо цих ліків. Можливо, що деякі з них дієві, але, ймовірно, ефект від них буде незначним,
– сказав Хорб.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Коронавірус в Росії: новий антирекордсьогодні , 11:00
-
Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юристасьогодні , 07:10
-
COVID-19 у Києві: захворіли вже 705 людейсьогодні , 12:17
-
Спалах коронавірусу в Білорусі: хворих вже більше, ніж в Українісьогодні , 14:25
-
Коронавірус у Франції: кількість госпіталізованих знову знизилася, але смертність досі високасьогодні , 09:01
-
У Києво-Печерській лаврі виявили нових 7 випадків захворювання на COVID-19сьогодні , 12:36