Найбільше у світі випробування препарату для лікування COVID-19 розпочалося у Британії

Найбільше у світі випробування препаратів для лікування хворих на COVID-19 розпочалося у Великобританії. Дослідження отримало назву "Відновлення".

Про це пише видання The Guardian. У дослідженні беруть участь понад 5000 пацієнтів у 165 лікарнях на території Великої Британії.

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Вчені мають намір оцінити ступінь ефективності тих чи інших препаратів. Кожен з них досліджують на групі з 500-900 пацієнтів.

Пацієнтам випадковим чином виділяється один з препаратів або плацебо. Вчені хочуть виявити ліки, які дійсно допомагають при COVID-19.

Медики досліджують протималярійний препарат гидроксихлорохин, антибіотик азитроміцин, комбінацію двох антиретровірусних препаратів, які використовуються при лікуванні ВІЛ – лопінавір-ритонавір, імуномодулятор тощо.

Дослідженням керує професор Пітер Хорб з Оксфордського університету, який є фахівцем з інфекційних захворювань і глобальному охороні здоров'я.

Лікарі також обговорюють дослідження лікування з використанням реконвалесцентной плазми, яка отримується з крові тих людей, котрі побороли коронавірусне захворювання і виробили антитіла до вірусу.

Я думаю, що ми повинні стримати очікування людей щодо цих ліків. Можливо, що деякі з них дієві, але, ймовірно, ефект від них буде незначним,

– сказав Хорб.

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