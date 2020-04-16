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Найближчі тижні стануть вирішальними в боротьбі Європи проти COVID-19, – ВООЗ

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Коронавірус в Європі / glavred.info

Розвиток подій в найближчі тижні в європейських країнах стане визначальним в боротьбі проти коронавірусу COVID-19

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

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Він зазначив, що бачить перші обнадійливі ознаки в найбільш постраждали від коронавірусу європейських країнах – таких як Іспанія, Італія, Франція, Швейцарія.

 
Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге
“Однак, попри невеликі позитивні сигнали, що йдуть від деяких країн, ми бачили і ознаки загострення проблеми в таких країнах, як Великобританія, Туреччина, Україна, Білорусь, Росія”.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 ВООЗ Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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