Найближчі тижні стануть вирішальними в боротьбі Європи проти COVID-19, – ВООЗ
Розвиток подій в найближчі тижні в європейських країнах стане визначальним в боротьбі проти коронавірусу COVID-19
Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.
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Він зазначив, що бачить перші обнадійливі ознаки в найбільш постраждали від коронавірусу європейських країнах – таких як Іспанія, Італія, Франція, Швейцарія.
Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге
“Однак, попри невеликі позитивні сигнали, що йдуть від деяких країн, ми бачили і ознаки загострення проблеми в таких країнах, як Великобританія, Туреччина, Україна, Білорусь, Росія”.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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