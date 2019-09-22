Найчастіші помилкові діагнози пацієнтів з головним болем

У 90% пацієнтів головний біль з'являється через напругу, тривогу та депресію. Проте лікарі часто ставлять помилкові діагнози та виписують ліки проти уявної хвороби, що може значно погіршити здоров'я пацієнта.

Значна частина пацієнтів, які страждають від хронічного головного болю, одразу підозрюють рак та поспішають на МРТ, розповіла лікарка-неврологиня Людмила Підкуймуха.

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Для початку достатньо просто УЗД, яка допоможе виявити атеросклеротичні бляшки, аневризми та стеноз. Саме вони становлять загрозу у виникненні гострих порушень мозкового кровообігу, що може призвести до інсульту.

Популярні помилкові діагнози через головний біль:

Вегетосудинна дистонія;

Вертебробазилярна недостатність;

Дисциркуляторна енцефалопатія;

Остеохондроз шийного відділу хребта;

Наслідки черепно-мозкової трами;

Гіпертензивний головний біль;

Тому якщо вам поставили якийсь із вищеперелічених діагнозів – не варто поспішати з висновками. Спробуйте піти до іншої клініки, аби точно впевнитись у тому, що ваш діагноз правильний.

Біль через напруження: як відрізнити та що робити

Біль через напруження – найпоширеніший тип болю. Він відчувається з усіх сторін. У порівнянні з мігренню та кластерним болем, він не буває занадто сильним.

Біль через напруження – симптоми тупий;

не пульсує;

не наростає;

часто двобічний;

напружена шия;

болить чоло та потилиця.

Біль через напруження часто супроводжує емоційний стрес чи депресія, про яку пацієнт не здогадується. Тому при підозрі на такий біль, варто бігти не на МРТ, а йти до психотерапевта. Він зможе назначити психотерапію або ж призначити антидепресанти.

Також спробувати зняти такий біль можна завдяки відпочинку. Дозволяється випити ацетилсаліцилову кислоту, кофеїн, ібупрофен чи зробити льодові компреси. Якщо не допомагає, можна випити сильніші знеболювальні.

Бензодіазепіни та бета-блокатори протипоказані.

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