Найкращі фільми на вечір: список комедій і драм, які не дадуть нудьгувати

У час карантину чимало українців переглянули кінострічки, на які у буденному житті бракувало часу. Комедії, трилери чи драми– вибір, звісно ж, залежав від вподобань кіномана. Які фільми ви могли не бачити та що радять переглянути вітчизняні зірки – дізнавайтесь у нашій добірці.

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Кіновечори вдома: поради від зірок

Мабуть, представники вітчизняного шоу-бізнесу ще ніколи так злагоджено не працювали, як в умовах карантину. Всі вони долучились до своєрідної ініціативи та досі активно підтримують прихильників, які перебувають на самоізоляції. Артисти не тільки публічно закликають залишатись вдома, але й придумують для підписників своїх блогів цікаві розваги.

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Зокрема, українські зірки ледь не щодня проводять онлайн-трансляції, під час яких дають змогу більше пізнати їх. Окрім цього, існує практика проведення концертів, тренувань чи фешн-оглядів у мережі. Та особливе місце посідають поради щодо вибору фільмів, адже артисти, як і мільйони українців, на самоізоляції переглядають нові та уже знані кінострічки.

Так, знаменита прима-балерина Катерина Кухар підібрала список фільмів, які варті вашої уваги. До улюблених стрічок харизматичної українки увійшли не тільки комедії, але й бойовики та драми. Зокрема, Катерина Кухар рекомендує подивитись:

"Брудні танці"

"Зараження"

"Джентльмени"

"Віднесені вітром"

"Диявол носить Prada"

"Містер і місіс Сміт"

"Осінь в Нью-Йорку"

"Небезпечна гра Слоун"

"Віддана"

"Лікар: учень Авіценни"

"Охоронець для кілера"

"Чому він?"

"1+1"

"Аватар"

"Шість днів, сім ночей"

"Червоний горобець"

"Загадкова історія Бенджаміна Баттона"

"Я люблю Люсі"



Список фільмів від Катерини Кухар / 1plus1

А от Джамала вирішила підібрати для прихильників особливі кінострічки для вечора.

Ці фільми засновані на реальних подіях. Всі вони про справедливість і про те, що час розставляє все на свої місця,

– анонсувала вона.

Отож, до списку Джамали увійшли:

"Офіцер і шпигун"

"Справа Річарда Джуелла"

"Аутсайдери"



Джамала підібрала фільми для ідеального карантинного вечора / Instagram / @jamalajaaa

Не забула про своїх прихильників і телеведуча Катя Осадча. Ще у перші дні карантину вона розповіла у мережі лайфхаки, чим варто зайнятись вдома та оприлюднила список фільмів, які здивують її підписників. Здивують тому, що у списку є різні жанри, відтак кожен кіноман знайде у порадах Осадчої ідеальний фільм на вечір. Який саме – звісно, обирати вам:

мюзикл "Рокетмен"

"Рокетмен" фільми "Паразити", "Щогол", "Прекрасна епоха"

"Паразити", "Щогол", "Прекрасна епоха" кіно на кулінарну тему "Кухар на колесах", "Шеф", "Кухар для президента", "Прянощі та пристрасті", "Джулі та Джулія"

"Кухар на колесах", "Шеф", "Кухар для президента", "Прянощі та пристрасті", "Джулі та Джулія" романтичні комедії та драми "Відпустка за обміном", "Вічне сяйво чистого розуму", "Книжковий клуб", "Старий Новий рік", "Один день", "Реальне кохання", "Правило виноробів", "Світло в океані"



Катя Осадча порадила фільми для перегляду / Instagram / @kosadcha

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Окрім цього, порадами щодо вибору фільму поділилась і Настя Каменських. Артистка виділила такі кінострічки:

"Бойфренд із майбутнього"

"Неймовірне життя Волтера Мітті"

"У гонитві за щастям"

"Траса 60"

Та цим Настя Каменських не обмежилась. З Потапом вона записала курйозний ролик, показавши процес вибору фільму на вечір.

Та якщо у вашому карантинному житті бракує пристрасті, на допомогу прийшла співачка Оля Цибульська. Вона назвала 5 фільмів, від яких хочеться жити і любити.

Тут все, про що ти завжди таємно мріяла, можливо, навіть того не підозрюючи. Суцільний кайф. Люди, місця, емоції, одяг та їжа, слова та погляди, – анонсувала артистка.

Оля Цибульська порадила переглянути:

"Вікі Крістіна Барселона"

"Секс у великому місті"

"Сніданок у Тіффані"

"Брудні танці"

"Шинка, шинка"



Оля Цибульська назвала 5 фільмів, які розпалять пристрасть / Instagram / @cybulskaya

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Що подивитись на карантині: поради глядачів

Та якщо у багатому списку фільмів від зірок ви не знайшли чогось нового та цікавого, журналісти LifeStyle 24 ознайомились з думкою глядачів у всьому світі. А щоб найвибагливіші кіномани змогли таки знайти ідеальну кінострічку на вечір, якої ще досі не бачили, ми брали до уваги новинки за останні 10 років, які, сподіваємось, вас не розчарують.

Комедії

Не встигли побачити у кінотеатрах "Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)", тоді скористайтесь можливістю подивитись кінострічку в онлайні. Як супергеройський фільм він вас може не вразити, а от як комедія – розвеселить точно.

Дивіться трейлер фільму "Хижі пташки": відео

Чудові відгуки після прокату отримала українська комедія "Мої думки тихі". Тут все прекрасне: тонкий гумор, взаємини між мамою та сином і, звісно ж, цікавий сюжет. Фільм вийшов в онлайн-прокат, тому всі кіномани вже мають змогу переглянути його, не виходячи з дому.

Дивіться трейлер до комедії "Мої думки тихі": відео

"Красуня на всю голову" допоможе глядачам по-іншому подивитись на стандарти краси. Однак перед переглядом фільму слід готуватись до того, що ви побачите типовий американський гумор.

Дивіться трейлер до фільму "Красуня на всю голову": відео

Якщо ви не можете зійтись із другою половинкою на виборі фільму на вечір, тоді "Тілоохоронець кілера" стане чудовим вибором. Кінострічка поєднала гумор, екшн та історію кохання. До того ж, у фільмі зіграли неперевершені Раян Рейнольдс, Семюел Л. Джексон та Сальма Гаєк, що теж не може не привертати увагу. Ще один бойовик, від якого не можна втримати сміх – це "Дедпул".

Дивіться трейлер до фільму "Тілоохоронець для кілера": відео

А якщо вам хочеться розслабитись та переглянути кінострічку, яка не потребує роздумів – звернуть увагу на фільм "Знову вдома". За сюжетом, молода мама трьох дітей тільки на день народження дозволяє собі розваги. Та одного разу на святі вона знайомиться з трьома чоловіками, які оселяються в її домі. До чого це призведе – дізнаєтесь в комедії "Знову вдома".

Дивіться трейлер до комедії "Знову вдома": відео

Якщо ж є настрій переглянути чудову романтичну комедію, розпочніть з "Плюс один". Фільм розкаже історію двох друзів, які в один переломний момент стають парою. А закохатись їм допомогли весілля родичів та знайомих.

Дивіться трейлер до фільму "Плюс один": відео

Ще одна романтична комедія, яка підкорить вас стилем, – "Шалено багаті азіати". Тут глядачі зможуть побачити сучасну історію Попелюшки, яка й не знала, що її наречений – один із найбагатших парубків Сингапуру. Та чи приймуть родичі хлопця невістку з простої родини?

Дивіться трейлер до фільму "Шалено багаті азіати": відео

А от комедія "Підстава" покаже звичайні офісні будні, коли шефи вимагають від своїх підлеглих працювати понаднормово. Що ж робити двом секретарям, як не об'єднатись в одну команду? Вони роблять все для того, щоб їхні керівники закохались один в одного. Однак щось у плані може піти не так.



Фільм "Підстава" / Netflix

Сімейні фільми

Чимало батьків переконані, що знайти кінострічку, яку можна переглянути з дітьми – нереально. Можемо довести зворотне. Існує десятки якісних екранізацій казок чи відомих історій – "Хроніки Різдва", "Красуня і Чудовисько", "Король Лев", "Паддінготон", "Гаррі Поттер" чи "Хранитель часу". Однак ми б рекомендували подивитись фільм "Алладін", який вийшов на екрани у 2019 році. У ньому Гай Річі майстерно поєднав екшн з романтичною і казковою історією.

Дивіться трейлер до фільму "Алладін": відео

Ще однією чудовою кінострічкою, яка неодмінно сподобається дорослим і дітям, є фільм "Життя і мета собаки". За сюжетом, домашній улюбленець проживає кілька життів та намагається збагнути, для чого він створений. Кумедні ситуації та роздуми собаки не залишать байдужими нікого. Також рекомендуємо переглянути кінострічку "Очима собаки".

Дивіться трейлер до фільму "Життя і мета собаки": відео

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Біографічні фільми

Якщо ж ви не є любителем комедій та надаєте перевагу біографічним чи історичним фільмам, у Голлівуді також подбали, аби ви не залишились без чудової кінострічки на вечір. Шаленої популярності набули історії про знаменитих музикантів – "Богемна рапсодія" та "Рокетмен". Фільми розповідають про легендарний гурт The Queen та Елтона Джона. В час, коли ними захоплювався весь світ, музиканти переживали не прості випробування долі.



"Богемна рапсодія" / YouTube

Чудовим історичним фільмом 2015 року є "Жінка в золотому". Кінострічка розкаже про знамениту картину Густава Клімта, яка після нападу нацистів на один з маєтків Австрії, потрапляє в музей. Однак знаходиться справжня власниця полотна, що не має наміру відступати через нещадну бюрократію та перешкоди уряду. Марія Альтман розкаже свою історію, яка не залишить нікого байдужим.

Дивіться трейлер до фільму "Жінка в золотому": відео

Та якщо ви захоплюєтесь королівськими родинами, радимо переглянути легкий та цікавий фільм "Король говорить!" 2011 року. Кінострічка розкаже реальну історію британського герцога Георга VI, який готувався очолити монархію. Та головною його проблемою була боязнь виступати перед публікою. Щоб перебороти страхи, він наважується на нетрадиційні методи терапії.



"Король говорить!" / Кадр з фільму

Що ж буде з фільмами, які мали вийти у 2020-му?

Звісно, пандемія коронавірусу суттєво вплинула на кіноіндустрію. Творці рейтингових кінострічок, зокрема "Місії нездійсненної 7", "Бетмена" чи проєктів Marvel, змушені були призупинити роботу над створенням довгоочікуваних фільмів. Відтак прем'єри будуть відбуватись з суттєвим запізненням.

Окрім цього, представники фільмів, які повинні були вийти на екрани вже в березні та квітні 2020 року, поступово оголошують нові дати виходу. Єдине, що може зараз врятувати Голлівуд від мільярдних збитків – це відкриття онлайн-кінотеатрів. Однак ця ідея, мабуть, не зовсім до вподоби представникам кіноіндустрії, адже вони не поспішають віддавати свої творіння для ліцензованих переглядів у мережі. На це може бути чимало причин. Ми ж нетерпінням очікуємо, коли пандемія коронавірусу піде на спад і кінотеатри відновлять свою роботу у кожному місті.

Проєкт створено за підтримки МХП.