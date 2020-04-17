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Наймолодша жертва COVID-19: померло чотиритижневе немовля на Філіппінах

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Від коронавірусу померло чотиритижневе немовля на Філіппінах / Getty Images

На Філіппінах зафіксували смерть чотиритижневого немовля від COVID-19. Хлопчик став наймолодшою жертвою коронавірусної інфекції.

Про це пише місцеве видання Philstar. Хлопчик народився 6 березня і помер на 29-й день свого життя.

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Немовля було доправлено до лікарні через проблеми із диханням. Там йому діагностували пневмонію.

Хлопчик помер на 29 день після народження від пізнього сепсису через важку респіраторну інфекцію. Сепсис виникає, коли реакція організму на інфекцію пошкоджує його власні тканини і органи.

Раніше наймолодшою жертвою коронавірусу було шеститижневе немовля у США. 


Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Філіппіни Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя
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