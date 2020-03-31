Наймолодша жертва COVID-19: у Бельгії померла 12-річна дівчинка
Від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, у Бельгії померла 12-річна дівчинка. Дитина стала наймолодшою жертвою COVID-19 у Європі.
Кількість хворих на коронавірус у Бельгії невпинно росте, збільшується і кількість померлих. Так, за останню добу, 30 березня, у країні зафіксували 98 летальних випадків. Серед померлих – неповнолітня. Про це інформує RTBF.
До теми Коронавірус у Бельгії: кількість хворих за добу зросла майже на 2 тисячі людей
Це – емоційно важкий момент, оскільки він стосується дитини, а також впливає на медичну та наукову спільноту. Ми особливо непокоїмося про родину дівчинки та близьких людей,
– заявили в уряді Бельгії.
Водночас, видання Le Soir називає дитину наймолодшою жертвою коронавірусу, посилаючись на відповідні слова вірусолога Еммануеля Андре.
"Померла 12-річна дівчинка, що зробило її наймолодшою жертвою в Європі. Це дуже рідкісна подія, але така, яка нас засмучує. Ми невдовзі досягнемо точки, яка буде близькою до переповнення наших лікарень", – зауважив Андре.
Що відомо про коронавірус у Бельгії? Станом на 31 березня у країні вже зафіксували 12 775 випадків COVID-19. За добу кількість хворих зросла на 876 нових випадків. Летальних випадків від коронавірусу у Бельгії – 705.
Читайте також
-
У Києві на коронавірус тестують усіх, хто має запалення легеньсьогодні , 12:20
-
У ще двох водіїв у Львові діагностували коронавірус експрес-тестамисьогодні , 12:36
-
Як правильно носити маску проти коронавірусу: інструкціясьогодні , 06:40
-
У Львові перша пацієнтка одужала від коронавірусусьогодні , 10:59
-
Молю Бога, щоб до Великодня все закінчилось, – Лукашенко про пік коронавірусу в Білорусісьогодні , 12:51
-
На Хмельниччині виявили нового хворого на коронавіруссьогодні , 09:56