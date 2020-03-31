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Наймолодша жертва COVID-19: у Бельгії померла 12-річна дівчинка

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Коронавірус у Бельгії / Getty images

Від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, у Бельгії померла 12-річна дівчинка. Дитина стала наймолодшою жертвою COVID-19 у Європі.

Кількість хворих на коронавірус у Бельгії невпинно росте, збільшується і кількість померлих. Так, за останню добу, 30 березня, у країні зафіксували 98 летальних випадків. Серед померлих – неповнолітня. Про це інформує RTBF.

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Це – емоційно важкий момент, оскільки він стосується дитини, а також впливає на медичну та наукову спільноту. Ми особливо непокоїмося про родину дівчинки та близьких людей,
– заявили в уряді Бельгії.

Водночас, видання Le Soir називає дитину наймолодшою жертвою коронавірусу, посилаючись на відповідні слова вірусолога Еммануеля Андре.

"Померла 12-річна дівчинка, що зробило її наймолодшою ​​жертвою в Європі. Це дуже рідкісна подія, але така, яка нас засмучує. Ми невдовзі досягнемо точки, яка буде близькою до переповнення наших лікарень", – зауважив Андре.

Що відомо про коронавірус у Бельгії? Станом на 31 березня у країні вже зафіксували 12 775 випадків COVID-19. За добу кількість хворих зросла на 876 нових випадків. Летальних випадків від коронавірусу у Бельгії – 705.

Коронавірус
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Жертви Європа Коронавірус COVID-19 Діти і неповнолітні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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