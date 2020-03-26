Наймолодша жертва в Британії: від коронавірусу померла 21-річна дівчина

21-річна дівчина Клої Міддлтон померла від Covid-19 і стала наймолошою жертвою китайського вірусу на території Великої Британії.

Про це пише видання Daily Mail. Дівчина не мала хронічних захворювань, відтак не входила в групу ризику.

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Її мати Діана Міддлтон розмістила фото дочки і звернулася до всіх читачів із закликом усвідомлювати небезпеку захворювання.

"Всім людям, які думають, що це просто вірус, будь ласка, подумайте ще раз, говорю з особистого досвіду. Цей так званий вірус забрав життя моєї 21-річної дочки", – написала мама Клої.

Тітка дівчини підтвердила, що у неї справді не було проблем зі здоров'ям. Вона написала, що "реальність цього вірусу лише лише розгортається перед очима… вірус не поширюється, люди поширюють вірус".

Коронавірус у Британії: коротко

Станом на 26 березня у Великій Британії зафіксували 9 тисяч 672 випадки інфікування коронавірусом.

Від ускладнень померли 465 людей.

Пандемія коронавірусу змусила Велику Британію запровадити суворі обмеження. З 23 березня, британці зобов'язані перебувати вдома, а на вулицю виходити тільки в разі крайньої потреби.

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