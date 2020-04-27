Найперспективніші ліки проти коронавірусу виявились неефективними та провалили випробування

Препарат Ремдисевір, який розглядали, як потенційно ефективний препарат для лікування хворих на COVID-19, провалив клінічні випробування. Окрім того, ліки викликали серйозні побічні реакції в пацієнтів, які приймали експериментальне лікування.

Про це пише британська газета Financial Times та The Gardian з посиланням на чернетку звіту про дослідження, який опублікував сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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Проведені в Китаї клінічні випробування препарату, розробленого американською біофармацевтичною компанією Gilead Sciences, показало, що він не покращує стану хворого і не зменшує змісту патогенних мікроорганізмів в крові хворого.



Ремдисевір викликає побічні дії / Фото Pixabay

Важливо! Всього в дослідженнях взяли участь 237 осіб, з яких Ремдисевір отримали 158 добровольців. До того ж, в дослідженні йдеться про те, що препарат має сильний побічний ефект – 18 пацієнтів передчасно припинили прийом препарату.

Financial Times з посиланням на ВООЗ вказує, що дослідження, яке перебуває на стадії експертної оцінки, було опубліковано помилково.

"Чорновий документ (дослідження) був випадково розміщений на нашому сайті і був видалений, як тільки цю помилку помітили", – наголосили у ВООЗ.

У Gilead Sciences звернули увагу на некоректні умови проведення клінічних випробувань.

"Дослідження припинили достроково через малу кількість добровольців. Щоб зробити статистично значущі висновки, потрібні масштабніші дослідження, – йшлося в статті.



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

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