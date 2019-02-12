Найпопулярніші питання про жіноче здоров'я: відповідь гінеколога

Жіноче здоров'я для багатьох залишається загадкою і породжує багато міфів.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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Як часто потрібно ходити до гінеколога?

До гінеколога не просто потрібно прийти, а потрібно пройти цілий ряд обстежень раз в рік.

Гінеколог Уляна Кравець “Серед них огляд на кріслі з проведенням бімануального (обстеження 2 руками лікарем, що визначає розташування, розміри матки і придатків, наявність кист і т.д.), кольпоскопію (огляд шийки матки під спеціальним мікроскопом з проведенням всіх проб), мазок на ступінь чистоти піхви, мазок на цитологічне дослідження”.

А тоді вже й саму консультацію гінеколога з призначенням лікування, або ж просто констатацією, що ви здорові.

Мені брали звичайний мазок на шкельце, туди входить обстеження на інфекції?

Ні, мазок на шкельце – на ступінь чистоти піхви, який показує нам кількість лейкоцитів, яка флора в піхві (паличкова, кокова чи змішана ), наявність грибка, чи ключових клітин. Цей мазок дозволяє лиш запідозрити наявність інфекції, що передаються статевим шляхом. На ці інфекції робиться мазок методом ПЛР.



Жінка раз на рік має обстежуватися в гінеколога//obgynwc.com

Що це за мазок методом ПЛР?

Принцип методу ПЛР заснований на виявленні в досліджуваному матеріалі фрагмента ДНК, для чого створюють необхідні штучні умови. Перевагами ПЛР-діагностики можна назвати можливість визначення збудника інфекції (встановлюється фрагмент ДНК, властивий конкретної інфекції), швидкість методу, універсальність методу (застосовують для виявлення широкого спектра збудників).

Чи можна застосовувати засоби екстреної контрацепції?

Ці препарати досить важкі. Організм отримує ударну дозу гормонів. Найбільше від цього потерпають яєчники, адже вони діють саме на них. Треба добре все зважити, перш ніж приймати їх.

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