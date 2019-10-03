Найпоширеніші міфи про догляд за волоссям

Восени багато жінок страждають від сухості та ламкості волосся, тому намагаються дослухатись до всіх порад за доглядом. Радимо взяти собі на озброєння перелік найпопулярніших міфів по догляду за волоссям, аби не завдати йому ще більшої шкоди.

Частина цих легенд десятиліттями передаються від жінки до жінки та не мають ніякого наукового обґрунтування, пише Розалін Соломон.

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Обстригання кінчиків пришвидшує ріст волосся

Напевно, найпопулярнішим міфом про волосся є те, що якщо його підстригти – воно швидше відростатиме. Волосся росте з фолікулів, які знаходяться в шкірі голови, тому повірте, стрижка пасма волосся не має нічого спільного з його коренем.

Проте варто зауважити, що якщо не обрізати пошкоджене та посічене волосся – воно буде обламуватися при розчісуванні. Саме тому його потрібно підстригати вчасно.

Волосся потрібно вичісувати не менш ніж 100 разів

Звісно, розчісувати волосся варто. Однак 100 вичісувань є надмірними та непотрібними. Надмірне розчісування волосся навпаки може спровокувати його пошкодження, а сильне вичісування може завдати шкоди волосяним фолікулам.

Розчісуйте волосся доти, доки не вичесались усі зайві вузлики. Коли гребінець може пройтись по волоссю безперешкодно – ви розчесали його достатньо.

Розчісування волосся допомагає розподілити натуральні олії від шкіри до кінчиків, надаючи волоссю природний блиск, а також сприяє стимуляції шкіри голови. Використовуйте щітку з м'якими зубцями або широкий гребінець.

Деякі фахівці рекомендують розчісувати волосся одразу після миття голови – у душі, тоді воно буде більш гладким.



Як доглядати за волоссям

Волосся звикає до шампуню і він перестає діяти

Вибір відповідного шампуню чи кондиціонеру, який підходить саме вам – дійсно може перетворитися у довгий та тернистий шлях, зітканий зі спроб та помилок. Проте коли ви знайдете шампунь з тим складом, який ідеально підходить для вашого волосся та шкіри, немає ніяких доказів того, що він з часом перестане діяти. Зміна структури волосся може бути викликана лише змінами у вашому організмі, тому причину потрібно шукати не ззовні, а всередині.

Також додамо, що щодня мити голову не можна. Інтенсивне промивання та піна може призвести до пошкодження та ламкості волосся. І, залежно від продукту, може викликати сухість шкіри голови.

Замість однієї вирваної сірої волосинки виростає дві

Експерти кажуть, що вищипування сивих волосків не є причиною їх розмноження. З одного фолікула виростає одна волосина, тому неможливо, щоб одна вирвана волосинка впливала на кількість інших.

Проте цього не варто робити через те, що виривання волосини може завдати шкоди волосяному фолікулу, що може перешкодити його подальшому росту. Сірі або білі волоски виникають, коли у фолікулах відмирає пігмент.



Посічені кінці варто відрізати, а не лікувати

Посічені кінці лікуються

Попри велику кількість косметичних засобів, які пропонують відновлення посічених кінчиків, їх неможливо відновити. Волосся січеться через пошкодження самого захисного зовнішнього шару (кутикули) волосся.

Єдиний спосіб позбутися посічених кінців – попрощатись з ними та відстригти. Не варто засмучуватись, підстригання посічених кінців додасть волоссю здоровий та привабливий вигляд, який на усі 100% замінить втрачену довжину.

Сон з розпущеним волоссям допомагає йому рости

Шкода, проте це також є одним з найпоширеніших міфів. Радше навпаки, збирання волосся перед сном допомагає запобігти його пошкодженню.

Важливо! Не варто зав'язувати волосся туго та стягувати шкіру голови. Достатньо зібрати волосся так, щоб воно просто трималося разом.

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