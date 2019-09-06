Найпоширеніші міфи про подагру

Колись подагра вважалася "хворобою королів" через зв'язку розвитку хвороби з багатою їжею та алкоголем, однак тепер, як нам відомо, може розвинутися у пацієнта будь-якого соціального статусу.

З усім тим, міфи на цьому не закінчуються, і давайте сьогодні згадаємо основні, розповіла ревматолог Юлія Войнова.

Читайте також: Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби

Міф № 1: Подагра – рідкісне захворювання.

Чомусь дехто вважає, що подагра дуже рідкісна. Проте, за статистикою вважається, що близько 4% населення страждає від подагри. І більш того, подагра є найбільш поширеною формою запального артриту у чоловіків у віці старше 40 років.

Подагра – що це? Це захворювання, яке вражає суглоби через підвищений рівень в них солей сечової кислоти

Міф № 2: Подагра розвивається виключно у чоловіків.

Оскільки у чоловіків, як правило, рівень сечової кислоти апріорі вище, ніж у жінок, у них звичайно ж більше шансів захворіти. Проте, подагра не є винятково "чоловічий" хворобою. Захворюваність у чоловіків становить від 3% до 6%, у жінок – близько 2%.



Подагра частіше вражає чоловіків

Міф № 3: Тільки люди, які страждають на ожиріння, схильні до розвитку подагри.

Хоча ожиріння безумовно є фактором ризику розвитку подагри, захворювання може розвинутися у людей всіх комплекцій і розмірів, від XS і до XXXL. Подагра нерідко йде рука об руку з такими захворюваннями, як цукровий діабет, артеріальна гіпертонія, хвороби серця і нирок, які також часто асоціюються із зайвою вагою.

Міф № 4: Подагра вражає тільки великий палець ноги.

Дійсно, артрит 1 пальця стопи – типовий прояв гострого нападу подагри. Але захворювання може проявити себе практично в будь-якому суглобі.

Міф № 5: Споживання молочних продуктів збільшує ризик виникнення подагри.

Існує думка, що людям з подагрою слід уникати молочних продуктів, таких як молоко і йогурт. Проте, дослідження показали, що вживання молочних продуктів з низьким вмістом жиру має помірну дію в зменшенні сечової кислоти.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.