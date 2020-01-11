Найпоширеніші міфи про щитоподібну залозу, в які ви досі вірите

Важливість щитоподібної залози важко переоцінити. Від її роботи залежить стан всього організму. Але через поширеність захворювань щитоподібної залози виникло багато міфів.

Чи справді під час захворювання щитоподібної залози не можна засмагати, про що свідчить відчуття кому в горлі та багато іншого пояснила ендокринолог Поліна Факуляк.

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Найпоширеніші міфи про щитоподібну залозу

Міф 1. Усі хвороби щитоподібної залози пройдуть, якщо вживати більше йоду і морепродуктів.

Реальність: вживання йодовмісних продуктів (насамперед йодованої солі) – це профілактика йодного дефіциту, що забезпечує нормальну роботу здорової щитоподібної залози.

Міф 2. При хворобах щитоподібної залози шкідливо бувати на сонці, не можна ходити в сауну, протипоказані фізіотерапевтичні процедури й масаж.

Реальність: Немає жодного дослідження, яке підтвердило б правдивість цього твердження.

Міф 3. При захворюваннях щитоподібної залози заборонено засмагати.

Реальність: рекомендації щодо перебування на сонці й різних парамедичних процедур пацієнтам із захворюваннями щитоподібної залози не відрізняються від тих, які дають здоровим людям. Ультрафіолетове випромінювання становить небезпеку з точки зору злоякісних процесів в шкірі, але не впливає на стан залози.



Відчуття кому в горлі – не обов'язковий симптом проблем з щитоподібною залозою \ pixabay.com

Міф 4. Ком у горлі – ознака захворювання щитоподібної залози

Реальність: дискомфорт в області шиї найчастіше пов'язаний з нервовим напруженням. Через загальну невротизацію, явище може набувати стійкий характер. Багато пацієнтів з реальними проблемами з щитоподібною залозою ніякого дискомфорту в горлі не відчувають. Водночас, бажання звернутися до ендокринолога при появі подібних скарг не є помилковим.

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Міф 5. Будь-які вузли в щитоподібної залози рано чи пізно потребують хірургічного втручання.

Реальність: вузли в щитоподібній залозі бувають різні. Найчастіше – доброякісні колоїдні утворення. Рідше вузлові утворення щитоподібної залози бувають злоякісними або підозрілими (визначається при біопсії). Такі вузли потребують оперативного лікування в обов'язковому порядку. Решта видів вузлів необхідно контролювати разом з лікарем.

Міф 6. При операції на щитоподібній залозі повинні обов'язково залишити її частину.

Реальність: У ряді випадків, якщо потрібна операція на щитоподібній залозі, її треба видаляти повністю (наприклад, при хворобі Грейвса, при деяких онкологічних захворюваннях). Після операції неважко підібрати замісну терапію левотироксином.

Міф 7. Прийом гормонів щитоподібної залози викликає звикання.

Реальність: Препарати з гормонами, як і власні гормони, не викликають звикання.

Міф 8. Якщо школяреві давати щодня по 200 мкг йодиду, він порозумнішає і буде краще вчитися.

Реальність: Не порозумнішає. Інтелект закладається при внутрішньоутробному розвитку. 200 мкг йодиду в добу треба було приймати мамі під час вагітності та годування груддю.

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