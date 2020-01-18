Найпоширеніші міфи про викидні, які шкодять вагітним

Втрата вагітності для більшості жінок – трагедія. Втім це дуже поширене явище, адже приблизно кожна 4 жінка має досвід переривання вагітності на ранньому терміні (до 13 тижнів), а іноді й неодноразово.

Про ненавмисне переривання вагітності розповіла акушер-гінеколог Яна Філіпова.

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За різними даними, на терміні до 22 тижнів закінчуються викиднем до 10-20% клінічно діагностованих вагітностей. Переважна кількість, а саме до 80% від усіх невдалих вагітностей, перериваються в 1 триместрі.

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У більшості випадків (особливо, якщо це перша невдала вагітність на ранньому терміні), втрата плоду є наслідком хромосомної патології, тобто вагітність від самого початку почалася "неправильно".



Викидні трапляються часто / Фото: Pixabay

Як правило, це стається випадково. Й при повторній вагітності шанси на народження здорової дитини набагато вищі, ніж на "невдалу" – 80% проти 20%. Однак для багатьох жінок цей випадок обертається серйозною психологічною травмою, при якій необхідна психологічна допомога. В цей період жінки схильні звинувачувати себе і шукати взаємозв'язки там, де їх немає. Так народжуються міфи, а вагітність перетворюється на хворобу.

Фактори, які помилково пов'язують з ранньої втратою вагітності:

Авіаперельоти;

Тупа травма живота;

Фізичні вправи (за умови, якщо цей вид активності був і до вагітності);

Використання контрацептивних засобів до вагітності;

Сексуальна активність;

Вакцинація проти вірусу папіломи людини;

Стрес, враховуючи падіння;

І навіть попередній аборт в першому триместрі;

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