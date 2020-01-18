24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Найпоширеніші міфи про викидні, які шкодять вагітним

252 Читать новость на русском
Викидень: фактори ризику / Unsplash

Втрата вагітності для більшості жінок – трагедія. Втім це дуже поширене явище, адже приблизно кожна 4 жінка має досвід переривання вагітності на ранньому терміні (до 13 тижнів), а іноді й неодноразово.

Про ненавмисне переривання вагітності розповіла акушер-гінеколог Яна Філіпова.

До теми: Чому виникають викидні: як розпізнати та коли треба звертатися до лікаря

За різними даними, на терміні до 22 тижнів закінчуються викиднем до 10-20% клінічно діагностованих вагітностей. Переважна кількість, а саме до 80% від усіх невдалих вагітностей, перериваються в 1 триместрі.

У більшості випадків (особливо, якщо це перша невдала вагітність на ранньому терміні), втрата плоду є наслідком хромосомної патології, тобто вагітність від самого початку почалася "неправильно". 

Фактори ризику викидня
Викидні трапляються часто / Фото: Pixabay

Як правило, це стається випадково. Й при повторній вагітності шанси на народження здорової дитини набагато вищі, ніж на "невдалу" – 80% проти 20%. Однак для багатьох жінок цей випадок обертається серйозною психологічною травмою, при якій необхідна психологічна допомога. В цей період жінки схильні звинувачувати себе і шукати взаємозв'язки там, де їх немає. Так народжуються міфи, а вагітність перетворюється на хворобу.

Фактори, які помилково пов'язують з ранньої втратою вагітності:

  • Авіаперельоти;
  • Тупа травма живота;
  • Фізичні вправи (за умови, якщо цей вид активності був і до вагітності);
  • Використання контрацептивних засобів до вагітності;
  • Сексуальна активність;
  • Вакцинація проти вірусу папіломи людини;
  • Стрес, враховуючи падіння;
  • І навіть попередній аборт в першому триместрі;

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
сьогодні
4330
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Вагітність і пологи Міфи про здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
17 січня 21:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
18271
15 січня 19:30 Аерофобія: як побороти страх перельотів після гучної авіакатастрофи
Олександр Бевза 1114
14 січня 17:55 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 14496
14 січня 16:43 Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
Олександр Бевза 14736
14 січня 08:43 Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
Настя Сукач 6748
Новини
Більше новин
Залиште відгук