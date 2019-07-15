Найпотужніша за 10 років магнітна буря накриє планету

15 липня Землю накриє найсильніша у цьому місяці та одна з найпотужніших за останнє десятиліття магнітних бур.

Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці. Заряджені частинки розлітаються в космосі та влучають у магнітне поле Землі.

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Симптоми під час магнітних бур

Наслідки цього процесу можуть відчути абсолютно всі – погіршення настрою, апатія, слабкість, сонливість або навпаки – безсоння.

Окрім цього, лікарі зазначають, що під час магнітних бур пацієнти часто скаржаться на головний біль, прискорене серцебиття, підвищений або знижений тиск. Близько 70% інфарктів, гіпертонічних криз та інсультів відбувається саме у цей час.

Метеозалежність – що це? Це хвороблива реакція організму на зміну погоди, наприклад, перепади атмосферного тиску або температури повітря.

Що робити під час магнітних бур?

Експерти радять більше відпочивати, уникати фізичних навантажень та стресу. У цей період уникайте подорожей та тривайте під рукою необхідні вам ліки.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що підтверджень, що активність Сонця викликає погане самопочуття, немає. Вона додала, що така активність відбувається постійно, а не лише під час магнітних бур.

До того ж, вчені проаналізували 63 мільйони твітів, що містили слова "мігрень" або "головний біль". Після цього графіки повідомлень зіставили з графіком активності Сонця. Та у підсумку вони не збігалися.