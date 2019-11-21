Найпростіший спосіб розпізнати інсульт
Всім відомо про такі стани як гострі порушення мозкового кровообігу, або інсульти. Понад 15 мільйонів людей на рік помирають від таких хвороб у віці від 30 до 69 років. Якщо вчасно розпізнати інсульт, є шанс врятувати життя людини.
Нейролог Людмила Підкуймуха розповіла про спосіб, який допоможе швидко визначити інсульт.
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Дуже важливим є те, що саме в перші години, а саме в межах "терапевтичного вікна", а це до 4.5 годин від моменту виникнення інсульту, можливе проведення тромболітичної терапії, яка є найефективнішим методом відновлення церебрального кровообігу та неврологічного дефіциту.
Ознаки інсульту
Як же вчасно розпізнати інсульт у своїх рідних, близьких та й просто незнайомих людей.
Для цього існують стандартизовані шкали.
Один із запатентованих авторським правом адаптований переклад цієї шкали на українську мову зробила невролог Варвара Бірюк.
М – мова, порушення мови.
А – асиметрія обличчя.
Р – рука. Слабість в руці.
Ш – швидка. Негайно дзвоніть по 103 і викликайте швидку медичну допомогу.
Профілактика інсульту
До способів запобігання виникненню гострих порушень мозкового кровообігу (інсультів) належать:
– Корекція способу життя;
– Лікування артеріальної гіпертензії;
– Корекція зайвої ваги;
– Відмова від тютюнопаління;
– Контроль рівня холестерину крові;
– Контроль рівня глюкози крові;
– Прийом препаратів, що розріджують кров (лише за призначенням лікаря!).
– Вчасне лікування супутніх захворювань (кардіологічні захворювання, варикозна хвороба).
І найважливіше, що потрібно знати це те, що хворобі легше запобігати, аніж лікувати її наслідки!
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