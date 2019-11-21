Найпростіший спосіб розпізнати інсульт

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Симптоми інсульту / manovredisostruzionepediatriche.com

Всім відомо про такі стани як гострі порушення мозкового кровообігу, або інсульти. Понад 15 мільйонів людей на рік помирають від таких хвороб у віці від 30 до 69 років. Якщо вчасно розпізнати інсульт, є шанс врятувати життя людини.

Нейролог Людмила Підкуймуха розповіла про спосіб, який допоможе швидко визначити інсульт.

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Дуже важливим є те, що саме в перші години, а саме в межах "терапевтичного вікна", а це до 4.5 годин від моменту виникнення інсульту, можливе проведення тромболітичної терапії, яка є найефективнішим методом відновлення церебрального кровообігу та неврологічного дефіциту.

Ознаки інсульту

Як же вчасно розпізнати інсульт у своїх рідних, близьких та й просто незнайомих людей.

Для цього існують стандартизовані шкали.

Один із запатентованих авторським правом адаптований переклад цієї шкали на українську мову зробила невролог Варвара Бірюк.

 
"МАРШ" – шкала розпізнання інсульту

М – мова, порушення мови.

А – асиметрія обличчя.

Р – рука. Слабість в руці.

Ш – швидка. Негайно дзвоніть по 103 і викликайте швидку медичну допомогу.

Профілактика інсульту 

До способів запобігання виникненню гострих порушень мозкового кровообігу (інсультів) належать:

– Корекція способу життя;

– Лікування артеріальної гіпертензії;

– Корекція зайвої ваги;

– Відмова від тютюнопаління;

– Контроль рівня холестерину крові;

– Контроль рівня глюкози крові;

– Прийом препаратів, що розріджують кров (лише за призначенням лікаря!).

– Вчасне лікування супутніх захворювань (кардіологічні захворювання, варикозна хвороба).

І найважливіше, що потрібно знати це те, що хворобі легше запобігати, аніж лікувати її наслідки!

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Профілактика захворювань Лікування
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