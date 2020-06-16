У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що робота лабораторій налагоджена, а відтак результати тесту на наявність коронавірусної хвороби можна отримати від 7 годин до доби часу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході брифінгу, пише 24 канал.

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За його словами, станом на 16 червня затримки в проведенні тестувань є лише у Волинській і Донецькій областях.

Максим Степанов “Взагалі ми намагаємося робити термін тестування близько семи годин. В цей час входить і довезення зразків і безпосередньо тестування. Намагаємося робити це максимум протягом доби, не більше”.

Міністр додав, що звісно, іноді є проблеми, зокрема, коли велика кількість тестувань відразу.

У такому випадку ми починаємо розподіляти це між областями, але ми вже налагодили роботу лабораторій

– додав міністр.

Так, лише за минулу добу в Україні провели методом ПЛР-тестів – 507 251 дослідження, методом ІФА – 89 358. Коронавірусну хворобу з них виявили у 666 людей.

Наразі в Україні тестують трьома методами: ПЛР, ІФА та експрес-тестами.

Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу