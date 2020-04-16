Найстрашніші епідемії в історії: як люди лікували смертельні хвороби

COVID- 19 вже називають чумою ХХІ століття. Пандемії та епідемії з мільйонними жертвами супроводжують людство усю історію. Як це вплинуло на життя і як люди протидіяли смертельним хворобам – читайте далі.

"Чорна смерть"

Найвідомішою пандемією в історії людства є чума. Епідемія під назвою "Юстиніана" першою у VI – VIII століттях вбила приблизно 100 мільйонів людей. Вже у XIV столітті чума повернулась і назвали її "Чорна смерть". Вона розійшлась майже усією Євразією і буквально викосила до 200 мільйонів людей.

До слова Чума: як "чорна смерть" винищила сотні мільйонів людей

"Те, що робили медики, було не дуже ефективним. Обкурювання, на початкових етапах – пускання крові, тобто такі традиційні методи. Саму хворобу сприймали як ознаку гніву Божого", – пригадала історикиня Катерина Диса.

Епідемії – це своєрідний поштовх для суспільства, аби адаптуватися до викликів і вижити, вважають історики. Адже тоді почали боротися з антисанітарією, а потім розвивати інфраструктуру бідніших районів, кладовища винесли за околиці міст.

Та носіїв збудників та переносників чуми встановили лише у XX столітті. Зробив це український вчений Данило Заболотний. Він довів, що гризуни є носіями збудника, а блохи – переносять інфекцію, і чітко виписав епідеміологічні заходи. А пізніше вчений українського походження Володимир Хавкін винайшов сироватку від чуми.



Данило Заболотний / Фото НАН Україна

"Пан Хавкін запропонував сироватку, яка була дуже ефективним засобом лікування на той час і чуми, і холери. Вдалося значно зменшити смертність", – зазначив директор Національного музею медицини України Вадим Шипулін.

Холера

Проблем людству донині завдає холера. 7 пандемія триває й досі на території Азії та Африки, навіть за наявності вакцини.

Зверніть увагу Холера: як вберегтися від хвороби, що вбиває за пів дня

Іспанка

Інша смертоносна хвороба, яка на початку ХХ століття протягом двох років вбила від 50 до 100 мільйонів людей, – "Іспанка". Історики припускають, таке поширення зумовило повернення військових з фронтів Першої світової війни.

Цікаво 100 років тому і сьогодні: чого нас навчила епідемія іспанки

Саме масштаб спровокував таку високу смертність. Карантинні заходи вжили запізно. Закрили громадські заклади, зобов'язали тримати дистанцію і носити маски. Але не вистачало рук і ліків. І досі проти грипу єдиним порятунком є вакцинація, адже він постійно мутує. На щастя, медична наука теж не стоїть на місці.

Більше про іспанку дивіться у відео:

"Жертви все одно будуть. Але річ у тім скільки їх. Тому що ми чудово розуміємо, що якщо б ця ситуація була навіть 100 років тому, коли не було дихальної апаратури – апаратів штучної вентиляції – то звичайно цих жертв було б набагато більше", – додав лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук Юрій Жигарєв.

Найефективнішими методами боротьби залишаються карантинні заходи, вакцинація і лікування, якщо вони існують. Цим керуються і долаючи пандемію COVID-19 у ці дні. Паралельно вчені намагаються розробити вакцину від сучасної недуги.

Коли чекати вакцини проти коронавірусу – читайте у матеріалі 24 каналу