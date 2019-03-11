Найвідоміші соцмережі почали боротьбу з противниками вакцин

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Вакцинація
Вакцинація / pixabay.com

Facebook та Instagram боротимуться з брехнею про вакцинацію, зокрема вони не показуватимуть у рекомендаціях та пошуку групи і сторінки, що пропагують відмову від щеплень.

Рейтинг у стрічці новин груп і сторінок, які поширюють дезінформацію про вакцинацію, знизять, заявили у Facebook. Соцмережа буде відмовлятися від рекламних оголошень, які закликають не робити щеплення.

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А Instagram не буде показувати такий контент по хештегам та в рекомендаційному розділі Explore.

Дезінформацію щодо щеплень перевірятимуть за допомогою провідних світових організацій, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров’я та Центрів США з контролю і профілактики захворювань.

 
Facebook
"Ми дослідимо способи надання людям більш точної інформації з експертних організацій щодо вакцин у верхній частині результатів для пов’язаних пошуків, на сторінках, присвячених обговоренню теми, та у запрошеннях приєднатися до групи з цієї теми".

YouTube також відключив платну рекламу на відео тих каналів, які просувають рух проти вакцинації. Це не дасть їм заробляти на брехні.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Вакцина YouTube Instagram Facebook
Джерело: Здоров'я 24
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