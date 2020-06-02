Фахівцям з США та Австралії вдалося знайти на Землі місце з "первозданним" повітрям. У ньому повністю відсутні ознаки аерозольного забруднення, яке виникло внаслідок діяльності людства.

Дослідники з факультету атмосферних наук Університету штату Колорадо і їхні колеги з Австралії знайшли місце з найчистішим повітрям на Землі, повідомляє PNAS.

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Найчистіше повітря виявили в прикордонному шарі атмосфери, а саме на рівні нижніх хмар над Південним океаном.

Нині важко знайти місце, не зворушене діяльністю людини. Тому вчені припускали, що повітря в атмосфері над віддаленим Південним океаном, який омиває Антарктиду, буде найменш схильне до антропогенного фактора і пилу з континентів.

Як проводилось дослідження

Вчені працювали на дослідному судні за програмою SOCRATES й впродовж всього маршруту (з півдня від Тасманії аж до льодів Антарктики) брали проби повітря в морському прикордонному шарі, з нижньої частини атмосфери над океаном.

За допомогою секвенування ДНК, відстеження джерела і зворотних траєкторій вчені визначали походження мікроорганізмів в повітрі. Вони з'ясували, що над Південним океаном бактерії були суто "морськими", тобто потрапляли в атмосферу внаслідок бризів хвиль.

Дослідники зауважили, що повітря над океаном було на стільки чистим, що вони навіть не виявили достатньої кількості ДНК для роботи.

Аерозолі, які контролюють властивості хмар над Південним океаном, тісно пов'язані з біологічними процесами в ньому, а Антарктида, мабуть, ізольована від поширення мікроорганізмів з південних континентів. В цілому це говорить про те, що Південний океан – одне з небагатьох місць на Землі, на яке антропогенна діяльність справила мінімальний вплив,

– сказав один з авторів дослідження Томас Хілл.

Науковці впевнені в чистоті експерименту, адже на кожному етапі вони вкрай обережно аналізували проби повітря і робили все для запобігання забруднення бактеріальної ДНК в лабораторії та реагентах.