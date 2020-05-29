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Назвали нетипові симптоми раку легень

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Симптоми раку легенів
Симптоми раку легенів / flushinghospital.org

Рак легенів може проявлятися незвичайними ознаками. Наприклад, такими як набряк обличчя або шиї, роздуті кінчики пальців.

Медики з Великобританії назвали ознаки раку легенів – хвороби часто протікає непоміченою протягом тривалого часу, до появи метастазів, пише Express Health.

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Основні симптоми раку легенів

Фахівці також  вказали на поширені симптоми недуги:

  • біль у грудях, яка посилюється при глибокому диханні;
  • втома;
  • повторювані респіраторні інфекції;
  • втрата ваги без будь-яких очевидних причин.

Найбільш характерним маркером цього стану є постійний кашель, який посилюється з часом, кашель з кров'ю, мокрота (слина) кольору іржі. Але існують і інші, більш незвичайні ознаки, які не можна ігнорувати, 
– попередили експерти.

Нетипові симптоми раку легенів 

Згідно з їхніми даними, незвичайними попереджувальними сигналами розвитку даного типу раку можуть бути:

Набряк обличчя, шиї – це один з ранніх можливих ознак раку легенів. Така зміна зовнішнього вигляду обумовлена тиском пухлини на вену, що йде від голови до серця.

Хрипота – така особливість виникає через вплив новоутворення на голосові зв'язки.

Розширення кінчиків пальців – воно виникає через недостатню кількістю кисню в організмі. Також при цьому змінюється форма нігтів, які стають більш вигнутими.

Також у деяких хворих спостерігалося пожовтіння шкіри, очних білків. З симптомом жовтяниці необхідно негайно звернутися в лікарню. 

Автор: Олександр Бевза
Теги: Онкозахворювання Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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