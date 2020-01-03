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Назвали 4 продукти, які врятують від похмілля

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Як побороти похмілля / unsplash.com

Американські експерти назвали 4 неочікуваних продукти, які допоможуть почувати себе краще на наступний ранок після гучної вечірки.

Під час похмілля навіть думки про їжу здатні викликати неприємні відчуття. Однак саме їжа допомагає швидко відновитися, пишуть експерти сайту the HealthSite.com.

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"Ви можете не хотіти нічого їсти, коли у вас похмілля. Але правильна їжа може дозволити вам почувати себе краще, а деякі продукти й зовсім позбавляють від похмілля", – констатували експерти.

Яка їжа послаблює похмілля?

Яйця. Вони містять амінокислоти, зокрема, амінокислоту цистеїн, яка корисна для оздоровлення печінки. Вживання яєць ефективно зменшує симптоми похмілля, відзначають фахівці.

Їжа допоможе побороти похмілля
Їжа допоможе побороти похмілля \ unsplash.com

Томатний сік. Його пиття не тільки дає організму воду, яка необхідна при похміллі, – але й корисні речовини, які організм втрачає при зловживанні спиртними напоями. А присутня в напої фруктоза допомагає позбавлятися від залишків алкоголю.

Мед. Він є ефективним засобом від похмілля, говорять експерти. Кілька ложок меду здивують вас своєю швидкою відновлювальною дією.

Шоколад. Ще один несподіваний борець з похміллям. Він містить калій, який може ефективно боротися з впливом алкоголю. Просто відкушуйте протягом усього ранку потроху від плитки шоколаду – це допоможе швидко повернутися в хорошу форму.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Алкоголь Лікування Здорове харчування
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