Назвали алкогольний напій, який корисний для кишечника

Гарна новини для любителів червоного вина – британські дослідники виявили, що помірне споживання цього напою добре впливає на травну систему.

Вчені з Королівського коледжу Лондона вивчили вплив спиртних напоїв на 916 учасниках, пише науковий журнал Gastroenterology.

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Вони проаналізувалb вплив пива, сидру, червоного і білого вина на стан кишкового мікробіома.

Мікробіом – що це? Це сукупність мікроорганізмів. Вона грає важливу роль в роботі організму і, зокрема, в травленні. Якщо не дотримується баланс між "хорошими" і "поганими" мікроорганізмами, то будуть негативні наслідки. До прикладу, зниження імунної відповіді, набір зайвої ваги або підвищений рівень холестерину

Вчені виявили, що мікробіом тих, хто п'є червоне вино, був більш різноманітним, ніж у тих, хто вибирає інші види спиртного.

Результат був схожий у трьох різних когортах: у випробовуваних з Великобританії, США і Нідерландів.

Зв'язок зберігався і не зникав при врахуванні інших чинників: ваги, регулярного харчування, віку і соціально-економічного статусу учасників.

Помірне споживання червоного вина сприятливо діє на кишкову мікрофлору. Любителі вина менше схильні до набору зайвої ваги та накопиченню "поганого" холестерину.

Вчені припускають, що в великій кількості поліфенолів в червоному вині.

Поліфеноли – що це? Це складні речовини, які є у фруктах, овочах і травах. Ці сполуки відомі різні корисні властивості і, зокрема, служать живильним середовищем для мікроорганізмів, присутніх в кишечнику.

Те, що у прихильників червоного вина рідше спостерігалися ожиріння і високий рівень "поганого" холестерину, дослідники пов'язують з непрямим впливом поліпшеного складу мікробіоти.

Вино позитивно впливає на кишківник лише, якщо його споживати у помірній кількості один раз у два тижні.

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