Назвали аналіз крові, який не варто здавати на голодний шлунок

Перед здачею крові на холестерин не обов’язково голодувати. Рівні холестерину і ліпідів при зборі зразків крові натщесерце були аналогічні тих, хто споживав їжу перед здачею крові

До такого висновку дійшли вчені з Університету і Жіночої лікарні, Гарвардської медичної школи й Імперського коледжу, пише журнал JAMA Internal Medicine.

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У дослідженні взяли участь близько 8 тисяч пацієнтів. Всі добровольці здали кров на аналіз на визначення рівня ліпідів і холестерину. Вони також проходили опитування, чи був у учасників прийом їжі перед здачею тесту.

Усі учасники спостерігалися протягом 3,3 року на наявність основних коронарних захворювань (серцеві напади, смертельні ішемічні хвороби серця) і атеросклеротичних серцево-судинних захворювань (серцеві напади, інсульт і пов'язані з ними смерті).

Учасники, які споживали їжу перед здачею аналізів, мали помірно вищі рівні тригліцеридів, але рівні холестерину у них були як у респондентів, які утрималися від їжі.

У групі здорових респондентів і групі ризику серцево-судинних захворювань відмінностей у рівнях ліпідів при споживанні їжі до здачі крові та голодуванні не виявили.

У групі ризику серцево-судинних хвороб показники рівнів ліпідів були однаковими.

За словами дослідників, для деяких пацієнтів, особливо в літньому віці, або тих, хто страждають на діабет, голодування може бути небезпечним перед здачею аналізу на холестерин.

Результати дослідження стверджують: немає потреби обмежувати свій раціон харчування перед тим, як здавати кров на рівень холестерину.

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