Назвали аналіз крові, який не варто здавати на голодний шлунок

0 Читать новость на русском
Назвали аналіз крові, який не варто здавати на голодний шлунок
Назвали аналіз крові, який не варто здавати на голодний шлунок / alzheimers.net

Перед здачею крові на холестерин не обов’язково голодувати. Рівні холестерину і ліпідів при зборі зразків крові натщесерце були аналогічні тих, хто споживав їжу перед здачею крові

До такого висновку дійшли вчені з Університету і Жіночої лікарні, Гарвардської медичної школи й Імперського коледжу, пише журнал JAMA Internal Medicine.

Читайте також: Як правильно підготуватися до здачі крові

У дослідженні взяли участь близько 8 тисяч пацієнтів. Всі добровольці здали кров на аналіз на визначення рівня ліпідів і холестерину. Вони також проходили опитування, чи був у учасників прийом їжі перед здачею тесту.

Усі учасники спостерігалися протягом 3,3 року на наявність основних коронарних захворювань (серцеві напади, смертельні ішемічні хвороби серця) і атеросклеротичних серцево-судинних захворювань (серцеві напади, інсульт і пов'язані з ними смерті).

Учасники, які споживали їжу перед здачею аналізів, мали помірно вищі рівні тригліцеридів, але рівні холестерину у них були як у респондентів, які утрималися від їжі.

У групі здорових респондентів і групі ризику серцево-судинних захворювань відмінностей у рівнях ліпідів при споживанні їжі до здачі крові та голодуванні не виявили.

У групі ризику серцево-судинних хвороб показники рівнів ліпідів були однаковими.

За словами дослідників, для деяких пацієнтів, особливо в літньому віці, або тих, хто страждають на діабет, голодування може бути небезпечним перед здачею аналізу на холестерин.

Результати дослідження стверджують: немає потреби обмежувати свій раціон харчування перед тим, як здавати кров на рівень холестерину.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Лише коли Росія звідти забереться, – Сироїд про скасування економічної блокади Донбасу
сьогодні
696
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я дослідження Серцево-судинні захворювання
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
6 червня 12:00 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 5041
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
4 червня 19:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 1687
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
4 червня 15:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 16104
Тест: що ви знаєте про секс?
4 червня 08:45 Тест: що ви знаєте про секс?
Олександр Бевза 10286
Які корисні властивості рослинного молока
1 червня 12:51 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 1312
Новини
Більше новин
Залиште відгук