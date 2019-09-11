Назвали антибіотики, які призводять до хвороб серця

Один клас антибіотиків широкого спектру, який часто призначають лікарі, негативно впливає на серце, зокрема, може призвести до серцевої недостатності.

Група антибіотиків – фторхінолони – майже у два з половиною рази частіше призводить до розвитку аортальної (АР) та мітральної регуляції (МР), пише журнал Американського кардіологічного коледжу.

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Регургітація – що це? Це зворотний потік крові назад через мітральний/аортальний клапан при скороченні лівого шлуночка під час кожного серцевого циклу. При сильному ураженні поступово виникає гіпертрофія м'яза і розширення шлуночків, потім розвивається серцева недостатність і накопичується рідина в легенях

Вчені з Університету Британської Колумбії вперше показали, що пацієнти, які приймали антибіотик ципрофлоксацин з групи фторхінолонів, мали більший ризик розвитку небезпечних станів серця майже у два з половиною рази, ніж ті хто приймав антибіотик амоксицилін.

Для аналізу експерти взяли дані з бази Управління з контролю за продуктами і ліками США, а також дані про страхові виплати. Вони порівнювали ефекти вплив ципрофлоксацину з ефектом від амоксициліну та азитроміцину.

Результати показали, що ефект найбільше проявляється під час прийому, а відтермінований ефект виражався протягом перших тижнів після закінчення прийому ципрофлоксацину. Препарат перестає збільшувати ризик через два місяці після закінчення лікування.



Група антибіотиків – фторхінолони – є небезпечними для серця

Фторхінолони знищують мікроорганізм, при цьому порушують синтез його ДНК шляхом зменшення швидкості реакції життєво важливих ферментів.

Антибіотики мають широкий спектр дії, тому їх часто призначають при різноманітних інфекціях. З цього ряду добре відомі, наприклад, ципрофлоксацин, оксолінова кислота, левофлоксацин.

Автори дослідження зазначає, що для побутових інфекцій такі антибіотики насправді не потрібні. Неправильне призначення може викликати як стійкість до антибіотика, так і серйозні проблеми з серцем.

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